Camila Avella y su tutorial de 'makeup' veraniego

Con la llegada de las vacaciones surge la necesidad de pensar en el destino, en los 'outfits' indicados para el tiempo de descanso y en el neceser para maquillarte. Cuando las altas temperaturas apremian y la humedad no se hace esperar, “solo hay que cumplir una regla, evitar los excesos”, revela el maquillador Edwin Beltrán, quien complementa: “Lo ideal para los climas cálidos es optar por propuestas ligeras, cero cargadas, pero que resalten la calidez, que finalmente es lo que representa el verano, y la naturalidad y la belleza que caracterizan a cada mujer”. (Vea también: Operación bikini exprés).

En las paradisiacas playas de Punta Cana, escenario de la decimoquinta edición de El Desafío, fotografiamos a la bellísima modelo Camila Avella, quien este año debutó como presentadora y fue electa como la Señorita Casanare. ¡Ideas para inspirarte bajo el sol!

¡QUE VIVA EL EFECTO NATURAL!



Sabemos que en las vacaciones no quieres gastar mucho tiempo en la rutina de maquillaje, pero sí deseas darle algo de color a tu look. ¿Quieres una apuesta más sobria? Lógrala con una mirada en tonos cobrizos y dorados y una boca rosa. ¿Y la piel? “Límpiala y aplica un tónico que equilibre el pH. Hidrátala, protégela muy bien y continúa con un 'primer' o una BB Cream. Si no quieres utilizar estos productos, mezcla un poco de bloqueador solar y unas goticas de base y listo”. (Vea también: Tokio, el look del 2018)

UNA SIRENA 'GOLDEN'

Las tonalidades doradas se toman el verano. Llévalas con tranquilidad en las sombras, que dan un efecto fresco y chic a la mirada. ¿Quieres darle un resultado más profesional a tu look? Emplea la técnica del ‘strobing’, que consiste en iluminar partes específicas del rostro como los pómulos, el arco de cupido, el mentón y el puente de la nariz para adelgazarla un poco. Termina con unos labios en coral, uno de los tonos favoritos de la temporada, y un fijador o ‘fix’ para sellar todo el maquillaje. ¡Un tip! No olvides usar un bálsamo labial para proteger esta zona. (Vea también: Aprende a maquillarte según tu signo).

EL ENCANTO DEL CORAL



¿Tienes una fiesta playera en la noche? Inclínate por esta propuesta versátil y fresca con la que jamás pasarás desapercibida. Opta por una mirada impactante con la combinación de unas sombras corales y marrones. ¿Cómo lograrlo? “Emplea un corrector de ojos, un 'primer' y continúa con las sombras. Peina y maquilla muy bien las cejas y termina con la pestañina”, recomienda Beltrán. En cuanto a la piel, utiliza la técnica del ‘bronzing’, que consiste en utilizar productos con efecto bronceador y toques dorados en el contorno, y hazte amiga de los rubores que tienen efecto iluminador. ¡Complementa con unos labios nude o color carne! (Vea también: Tres looks aptos para todas).

Sobre Edwin Beltrán:

El bogotano con más de once años de experiencia en el universo ‘beauty’ se consolida como uno de los favoritos de las marcas y celebridades colombianas.

Instagram: @edwinbeltranmakeup