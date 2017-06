Kendall Jenner es la nueva embajadora de Adidas

El reconocimiento que tiene en las pasarelas más aclamadas del mundo, sitúa a Kendall Jenner como una de las Top Model del momento. Su imagen está en importantes campañas publicitarias y eventos de moda, además del exitoso reality -que por cierto cumple una década este año- Keeping Up With The Kardashians.

El día de ayer, Jenner utilizó su cuenta de Instagram para anunciarle a sus más de 81 millones de seguidores, que “oficialmente se unió a la familia Adidas”. Con un Boomerang –que ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones- y luciendo una sudadera y unos clásicos Gazelle, inicia la labor de la modelo como embajadora.

Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 31 de May de 2017 a la(s) 9:09 PDT

Esperemos que no haya ningún altercado con su hermana Kyle, quien en meses pasados se oficializó como la nueva imagen de Puma.