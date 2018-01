Norma Jane, talento de exportación

En su mesa de noche no pueden faltar las flores, una foto de su hija, Valeria (13), y una revista de moda. Norma Jane se autoproclama una cazadora de tendencias, es visionaria y siempre está muy bien informada. Sus inicios en el universo del ‘make up’ fueron hace doce años gracias a su hermano, el también maquillador Óscar Sánchez. “Él estudiaba en la academia de Alfonso Amaya y en ocasiones me pedía que fuera su modelo. Desde el principio me enamoré del proceso creativo y de todo lo que este implica. Me pareció que era algo que podría hacer el resto de mi vida sin cansarme, sin sentir que era una obligación”, confiesa. (Vea también: 'Strobing: Ríndete a los destellos de luz).

Trabajó varios años al lado del gran artista Víctor Abril, su maestro. Ambos recorrieron el país haciendo el styling de todas las ferias a nivel nacional: Colombiamoda, Cali Exposhow, entre otras. Después decidió emprender su camino y hacer su propio nombre en un medio que, según ella, era liderado por los hombres. “Comencé a hacer varios editoriales. La primera famosa que me dio la oportunidad fue Claudia Bahamón, después me llamaron Andrea Serna, Carolina Cruz... Me encanta trabajar con celebridades nacionales; tienen gusto y elegancia”, dice. (Vea también: Pinceladas cromáticas ¡En su máxima expresión!).



Norma Jane y Sofia Riche en una edición del Nueva York Fashion Week.

Madruga y trasnocha con el corazón. Sin importar si es domingo o lunes festivo, la experta siempre lleva su sonrisa y su maleta Burton negra con todas sus herramientas beauty; la misma con la que ha asistido a cuatro ediciones de la Semana de la Moda de Nueva York de la mano de la firma Maybelline. “Recuerdo que la primera vez que fui lloré como una niña durante las cuatro horas y media de vuelo. Era lo que había soñado”. ¿Su secreto de éxito? Asegura que para triunfar en su profesión se requiere una gran dosis de paciencia, constancia y pasión. “Uno debe reinventarse con nuevas técnicas, texturas, productos... Ese es el verdadero secreto para trascender como maquillador”, concluye. (Vea también: 'Make up' de alta costura).



Con AriAdna Gutiérrez en el estreno de la película ‘xXx: The Return of Xander Cage’

