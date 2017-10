Lo que aprendí de mi mamá

Adriana Arboleda y Martha Eugenia Restrepo

“El mejor consejo de moda que me dio mi mamá fue su ejemplo. Pues gracias a eso aprendí a vestirme para cada ocasión y actuar acorde con cada situación. Ella es una mujer muy sobria, pero le gustan los colores y los estampados y sabe usarlos muy bien, sin exageraciones. Cuando era más joven era un poco más arriesgada y ahora veo una evolución muy linda en ella; me siento muy orgullosa”, asegura la diseñadora caleña, cocreadora de la marca Pink Filosofy, un sueño que comenzó hace cerca de cinco años y que hoy es una realidad con tiendas en Cali y Bogotá.

Vea también: Moda vallecaucana: un manifiesto de la feminidad

Adriana también es la madre de Elena (5) y Eugenia (3), y aunque aún están chiquitas, busca transmitirles su pasión por el mundo de la moda. “La ropa es para divertirse, me gusta que se la gocen y quiero que entiendan que es una cuestión de estilo más que de tendencias. Cuando estén grandecitas sueño con que tengan claro que su estilo es la forma en la que se expresan y se proyectan ante el mundo y que la moda se adapta a ellas, no ellas a la moda”.

Y esta es precisamente la recomendación que les da a las mujeres que adoran su marca: “La clave está en buscar prendas con las que se sientan cómodas, que aprovechen el inmenso abanico de alternativas, estilos e inspiraciones para crear sus propias reglas”, concluye.

Vea también: María Elena Villamil: celebración del arte pictórico

Silvia Tcherassi y Sofía Espinosa

Hace más de dos décadas, la diseñadora barranquillera surgió en el mapa fashionista y se convirtió en un referente de moda en el mundo. Gracias a su comprometido trabajo y a sus diseños cargados de glamur y sofisticación, los ojos de muchos se posaron en nuestro país. Amante de las piezas simples, versátiles y de los accesorios, asegura que su mamá, Vera de Tcherassi, le dio todos los consejos de moda con su ejemplo y su actitud. “Ella siempre ha tenido un espíritu alegre y optimista y eso se refleja en su forma de vestir. Siempre le ha gustado la moda y estar al día en las tendencias. Ella, sin duda, tiene cultura de moda. Cuando fue la primera dama del Atlántico recuerdo que tenía un estilo muy jovial y elegante, de acuerdo con la época y su rol, y de eso se va aprendiendo”,

afirma Silvia.

Como el ejemplo se transmite de generación a generación, sentencia que su preciosa hija Sofía, quien está a punto de cumplir 20 años, seguramente heredará su legado. “Sofía estudia Diseño de Modas en Parsons, en Nueva York. Desde niña le he enseñado que es clave que tenga su propio estilo y que no le tenga miedo a buscar su propio lenguaje de moda”.

¿Cómo mantenerse en un mercado tan competido?

“En la moda no existen reglas ni instrucciones exactas y está permitido experimentar, sin caer en los excesos. Desde siempre me ha gustado estar a la moda y transformarlo todo. Creo que de ahí nacieron esas ganas de experimentar con los materiales, los colores y las texturas y gracias a eso he logrado construir un nombre, claro, sumado también al trabajo duro”, concluye.

Francesca Miranda y Daniella Jassir

Más que madre e hija, parecen hermanas. Además de su pasión desmedida por la moda, la diseñadora de origen salvadoreño que cristalizó gran parte de su carrera en nuestro país, le heredó a su hija Daniella (31) su personalidad arrolladora y su actitud visionaria. Trabajan juntas en Francesca Miranda, una empresa con más de 20 años de historia que empodera a la fémina a través de sus prendas de vestir. “Mi amor por el universo fashionista nació gracias a mi mamá, al ver cómo inventaba sus ‘pintas’ y cómo se vestía diferente a todas. Y aunque pensé que mi vida iba a tomar otro camino, aquí estoy en este universo que me fascina”, asegura Daniella, quien hace dos años y medio creó la marca Kis (Keep Jit Simple) junto a su gran amiga, Verónica Mattos.

“Mi madre es una persona perseverante, positiva, no está pendiente de lo que están haciendo los demás, sino que siempre busca cómo superarse a sí misma. Admira al resto, y eso esa es una gran lección”, revela.

Por su parte, Francesca dice que el mejor consejo de moda que le ha dado a su hija es que sea auténtica. “Uno debe ser fiel a lo que le queda bien. Estar a la moda no quiere decir ser víctima de ella. Si uno se conoce bien, logra adaptar las tendencias, no lo contrario”, dice la experta, que hace más de tres décadas vive en Colombia. Esta dupla adora explorar nuevas costuras y materiales y, por supuesto, viajar y conocer destinos mágicos, pues ambas se consideran 'trotamundos'.

Vea también: 5 pintas para trabajar en la semana, Johanna Ortiz nos da las pautas