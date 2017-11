Diana Marcela Núñez: construyendo mi propia historia

Nací en Bogotá hace 41 años. Estoy separada y soy madre de dos maravillosas niñas: María José (11) y Sara Sofía (8). Vivo con mis hijas y disfruto estar en contacto con la naturaleza, escuchar música y viajar. Trabajo como asesora de una empresa que comercializa equipos médicos, pues me gradué como instrumentadora quirúrgica.

Antes de saber que tenía cáncer, mi vida transitaba en la cotidianidad de cualquier persona. A comienzos de este año, experimenté algunas dolencias estomacales y fui tres veces a urgencias y siempre me formularon medicamentos para la gastritis.

El pasado 9 de agosto desperté como siempre, llevé a mis niñas al colegio, desayuné y me fui a trabajar, pero en la oficina sentí un fuerte dolor de abdomen que me dejó sin aire y fui llevada de urgencias a la Fundación Santa Fe, donde me practicaron exámenes y el diagnóstico fue: un tumor en el páncreas con metástasis en el hígado. Recibir esta noticia fue uno de los momentos más difíciles que he enfrentado. Mi mundo cambió, sentí miedo y solo pensaba en la muerte.

A la mañana siguiente, desperté frente a una pared blanca, era igual a la de mi habitación y pensé: '¡Qué pesadilla la que tuve! Fue un llamado de Dios para hacerme un chequeo médico', pero la realidad era otra. Al moverme, mi mano golpeó la baranda de la cama en hospitalización y me di cuenta de que era la protagonista de la historia… ¡Tengo cáncer!

Estuve hospitalizada durante 20 días, me sometieron a dos intervenciones quirúrgicas y a una biopsia hepática. Cada 21 días recibo un ciclo de quimioterapia por medio de un catéter implantado en mi pecho; dura 9 horas angustiosas y muy dolorosas en la clínica y 46 largas horas en casa. Los efectos de la quimioterapia son variables y difíciles de describir. No tienes control de tu cuerpo, todo es muy fuerte.

En este momento, solo puedo hacerme cargo de mis hijas una semana al mes, pero todos los días hablamos y me envían un mensaje motivador. "Ánimo, luchadora, tú puedes, estamos contigo". Ellas son el motor de mi vida.

Mi familia está conmigo, muchas veces dejando o aplazando sus compromisos y deberes para acompañarme a terapias, citas médicas, a tramitar autorizaciones y hasta para dormir a mi lado, apretando mi mano.

Hasta mi papá volvió a mi vida. Él nos dejó cuando yo tenía 16 años, y mi mamá nos sacó adelante sola. Ahora, esta enfermedad nos unió nuevamente y es una de las personas que más colabora y está pendiente de mí. A veces, de quien menos esperamos, es de quien más recibimos. Una lección que he aprendido en la vida. Los eventos familiares y los viajes los programan en mi descanso de quimioterapia y se turnan para no dejarme nunca sola.

Cuando mi cabello empezó a caerse, mi hermana creó una campaña que llamó #EstamosContigo. Participaron 25 miembros de mi familia y todos enviaron una foto con una toalla, pañoleta o turbante puesto. Con ellas, elaboré un afiche tipo collage que siempre llevo a mis quimioterapias y que me alienta.

Ahora, cuando me encuentro luchando contra la enfermedad, defino el cáncer como un universo inexplorado: al entrar en él se modifica tu trabajo, tu ritmo de vida, tu alimentación, tus hábitos y, de paso, la vida de tus seres queridos. Hoy transito por un sendero desconocido, pero de la mano de Dios, de mi familia, amigos y del Equipo de Oncología de la Fundación Santa Fe y del doctor Santiago Rojas. Tengo muchas metas por cumplir, mi lista de sueños e ilusiones es larga y espero estar en un año en la misma sección de la Revista Aló diciendo: '¡LO LOGRÉ!'.

