Tendencias de maquillaje by Juana Valentina Restrepo

Con la complicidad del fotógrafo y maquillador profesional Rey Tuk –uno de los colaboradores de la Revista ALÓ y quien se ha posicionado como uno de los favoritos de las celebridades–, entramos en el corazón de Juana Valentina Restrepo, la hemanita de James Rodríguez. Como toda una profesional, la tolimense deja de ser la estudiante de segundo semestre de Derecho para convertirse en la estrella de este editorial de maquillaje. (Vea también: ¿Cómo hacer para que el maquillaje dure todo el día).

¿Qué tendencias se impone en maquillaje? “Los looks están inspirados en una mujer a la que le encanta verse bella sin gastar mucho tiempo frente al espejo. Es un resumen de lo que dictan la tendencias mundiales: cejas gruesas, pestañas protagonistas, pieles livianas y luminosas y labios seductores”, dice el experto Rey Tuk. (Vea también:

UN TOQUE RENOVADOR



¿Tienes una cita después de la ‘ofi’? ¡Tranquila! No debes regresar a casa para volver a maquillarte; basta con aplicar un tono intenso en los labios (marsala o borgoña), refrescar las pestañas y delinear la parte inferior de los ojos con una sombra café mate. “El delineado debe ser grueso; lo puedes trazar con un pincel o con los dedos (con pequeños golpecitos)”, dice Rey Tuk.

APUESTA 'BABY FACE'



Este look te restará años gracias al famoso delineado sesentero, compuesto por la clásica línea alargada con un trazo semidifuminado en la cuenca del ojo. Complementa con un rubor luminoso en la parte superior del pómulo (el hueso debajo de los ojos) y uno de color durazno (en la parte inferior). ¡Arriba los labios cálidos y las pestañas exageradas! (Vea también:¡Abre tus ojos! Cuatro trazos rejuvenecedores).

DIVA DEL MEDIODÍA



Si quieres sorprender en ese almuerzo importante, préstales atención a las pestañas y las cejas. ¿Un tip? Aplica abundante pestaniña en la raíz y poca cantidad en las puntas. Intensifica los labios con el color que más te guste; solo ten cuidado de eliminar el exceso dando un beso en una servilleta. ¡Esta clave te evitará la vergüenza de sonreír con los dientes manchados! (Vea también: Ojos con efecto XXL ¡Apuesta por las pestañas intensas).

PARA IR A LA UNIVERSIDAD...



Para iniciar el día, lo mejor es optar por una propuesta fresca y natural. Como en muchos aspectos de la moda, ¡menos es más!, así que no desperdicies tiempo ni esfuerzo en looks recargados. “Empieza siempre por la mirada, así evitarás manchar la piel ya elaborada con partículas de sombras o residuos de pestañina. Cuando te hayas maquillado los ojos notarás que no necesitas más”, recomienda Rey Tuk. ¡No olvides hidratar y usar un tónico; si la piel luce sana, esas pequeñas imperfecciones no se notarán! (Vea también: Los 12 mandamientos de maquillaje by Laura Tobón).

Síguelo en Instagram: @reytuk