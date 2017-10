Faja: tu ángel de la guarda

Cachetera, media pierna, larga, con refuerzo en el abdomen… El universo de las fajas ha evolucionado basado en las necesidades de las mujeres. Atrás quedó la idea de llevar la prenda de control que usas diariamente al cumpleaños de tu jefe o a la boda de tu mejor amiga. Hoy en día, existe una gran variedad con características y funciones específicas. “Inicialmente, eran piezas rígidas, de materiales que no ayudaban a moldear ni a definir la figura; solo se encargaban de apretar la cintura. Ahora, las prendas control son una prenda imperceptible que moldea, comprime y corrige la postura, además de enfocarse en zonas específicas”, asegura Óscar David Ocampo Álvarez, director de Mercadeo y Comunicaciones de Fajas MyD. (Vea también: Fajas TOP, tus nuevas mejores amigas posquirófano)

Gracias al uso de nuevas tecnologías y de materiales sintéticos, antibacteriales y de componentes que, además de moldear, contribuyen a hidratar la piel como la vitamina E, las fajas son comodísimas. “La gran mayoría de nuestros productos tienen el registro Invima, certificado que corrobora nuestras buenas prácticas de manufactura. Además, tenemos el aval de Lycra. En cuanto al diseño, nos enfocamos en la naturalidad, pues la idea es que cada fémina se robe la atención con sus curvas, pero que no luzca exagerada”.

Al elegirla, ten en cuenta...

• Identifica su objetivo: ¿la requieres para uso diario, para realizar algún deporte o para utilizar luego de un procedimiento estético? Cada una tiene un diseño específico; elige bien.

• El outfit: tener en cuenta el atuendo que vas a llevar ratificará la decisión. Si amas las faldas, opta por una pieza corta, o si quieres lucir tus brazos tonificados, lleva una en corte strapless.

• Si por primera vez vas a usar una faja, ten en cuenta el nivel de compresión que deseas (alta, media o baja) y el objetivo que quieres lograr (moldear, definir o sostener).

• ¿Vas a estrenar el vestido que compraste el mes pasado, pero necesitas ocultar un rollito en la barriguita? No te preocupes, opta por una pieza con refuerzo en el abdomen.

• Fíjate en detalles como la garantía y el respaldo, y en que las costuras sean invisibles.

• Busca una talla que no te quede muy ajustada para que tu cuerpo se adapte poco a poco. ¡Cómprala con base en tu medida, y no a ciegas!