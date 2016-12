5 claves para cuidar las joyas

Recuerdas el famoso collar ‘El corazón del mar’ de Titanic, o la gargantilla de rubíes que lució Vivian Ward (Julia Roberts) en Mujer Bonita, o el anillo con un diamante negro de 5 quilates con el que Mr. Big le pidió matrimonio a Carrie (Sarah Jessica Parker) en Sex and the City 2... Si hay un objeto que siempre resaltará el look de una mujer, sobre todo en sus momentos más especiales, es una joya. Aprende a llevarlos en estas festividades.

STACK IN STYLE

Una de las máximas de estilo es crear looks que funcionen perfecto tanto para la junta de negocios de la mañana como para el encuentro de amigas en la tarde.

¿Cómo lograrlo? Mezclando brazaletes rígidos y pulseras de diversos colores, de todas las líneas de joyería.

• Para el trabajo: opta por combinar un reloj y una pulsera sencilla o doble.

• En los momentos de ocio: mezcla múltiples brazaletes rígidos y pulseras.

• En la noche: sube el tono combinando en las dos muñecas diferentes estilos, colores y materiales.

MINI + MAXI

¿Los polos opuestos se atraen? Sí.

Una de las tendencias de la temporada se basa en la fuerza de las dualidades o los elementos opuestos: grande y pequeño, atrevido y sutil.

Por ejemplo, puedes combinar un anillo grande con un objeto más sobrio.

PLAY IT BY EAR

¡Todo se vale! Juega con diferentes formas, proporciones y longitudes de aretes, pero que coincidan obligatoriamente con el collar. ¿Un tip?

Mezcla aros de diferentes tamaños o dos del mismo estilo pero de distintas formas.

CLASSIC TWIST

Para convertir tus piezas favoritas del día a día en fantásticas historias de estilo, crea superposiciones de accesorios clásicos y delicados.

¿Cómo? “Combina distintos diseños, largos y baños metálicos para crear un estilo muy personal”.

• Se imponen los collares en capas, discretos y elegantes, muy chic cuando están sobrepuestos.

• ¿Una fiesta de anillos? Sí a los anillos mezclados y apilados en una mano. Mantén un enlace entre diferentes patrones y colores.

5 TIPS PARA CUIDAR TUS JOYAS

Guarda las joyas en el empaque original o dentro de una bolsa suave para evitar rayones. Límpialas frecuentemente con un paño delicado para mantener el acabado brillante original. Quítatelas antes de lavar las manos o cuando vayas a usar algún producto para el cuidado del cuerpo (perfume, spray para el pelo, jabones...), porque pueden dañar el metal o causar pérdida de brillo del cristal. Al vestirte, colócate las piezas al final y quítatelas antes de desvestirte. Evita el contacto con el agua y el contacto violento, es decir, golpear algún objeto que le pueda causar rayones o un daño.

via GIPHY