El fenómeno de ‘Pautips’ y sus 15 'beauty' claves

Con tan solo 22 años, Paula Galindo, más conocida en el mundo cibernético como ‘Pautips’, es la youtuber #1 de belleza en Colombia. Lo que inició como un hobby para compartir con sus amigas una de sus aficiones, el maquillaje, terminó convirtiéndose en un fenómeno nacional: ya tiene más de 1.5 millones de seguidores en Instagram y su canal en YouTube tiene más de tres millones de suscriptores (un solo video puede generar más de 8 millones de vistas). (Vea también: Mascarillas DIY por Pautips).

A pesar de su éxito y reconocimiento -tiene clubes de fans en varias partes del mundo y ha sido invitada a importantes eventos internacionales-, la bogotana es una mujer aterrizada. Es amorosa, alegre y muy puntual. Para estas fotografías llegó con 15 minutos de anticipación, lo hizo sin una gota de maquillaje y vestida con unos jeans negros, una chaqueta rosada y unos tenis, porque si bien tiene muchos tacones en su guardarropa, ella prefiere la comodidad, y aunque es una de las féminas que más saben de ‘make up’ en el país no lo usa en su día a día.

Paula se transforma: de repente pasa de ser la bella chica, estudiante de noveno semestre de Administración de Negocios Internacionales, a ser toda una ‘it girl’. Se mueve ante la cámara con seguridad, sonríe y habla con propiedad de temas femeninos, esos que desde hace cinco años, cuando inició este proyecto, han inspirado y han empoderado a tantas mujeres. “Empecé a hacer videos porque siempre amé el maquillaje, y al descubrir YouTube fue la oportunidad perfecta para aprender y enseñar sobre algo que me apasionaba. Las temáticas han cambiado y ahora no solo hablo de ‘make up’, también de vida saludable, viajes y empoderamiento femenino”, dice mientras bebe una taza de café. (Vea también: 'Make up de alta costura').

¿Qué ha sido lo más gratificante de este proceso?

Formar una familia en las redes sociales, con la que comparto todo de mí, ya no solo mis tips, sino mi vida, mi experiencia en la universidad y mi forma de vivir. Escuchar historias y ver correos de personas que se han sentido motivadas con mis videos y que de cierto modo se sienten identificadas con mi personalidad, eso es lo más gratificante de ser ‘influencer’ digital.

¿Cuál es la verdadera belleza para ti?

El encanto de una persona radica en su autoestima y en su seguridad, en que, con o sin maquillaje, camine con porte y sepa desenvolverse con la gente. Eso me parece hermoso.

Niñas, adolescentes... todas están contagiadas con el fenómeno ‘Pautips’... ¿Cuál es el secreto?

Ser yo misma. Siempre expongo lo que es Paula como amiga, hija, hermana... Les hablo a las mujeres como si las conociera de toda la vida, y yo sé que ellas también me sienten igual. Amo a mis seguidoras y seguidores.

SUS 15 MÁXIMAS DE BELLEZA

1. Trazos suaves

Con ayuda de un encendedor calienta durante uno o dos segundos la punta de tu lápiz delineador. Este tomará una consistencia más cremosita y será más suave y fácil de aplicar.

2. ¿Mirada mapache?

Si siempre has sufrido de ojeras oscuras y parece que todos los días estuvieras trasnochada, toma un labial naranja o de color rojizo y aplícalo sobre la zona más oscura (morada o azul) de la ojera. Esto va a neutralizar los tonos. ¡Psst!... Después utiliza el corrector para cubrir.

3. Un lindo perfil

Para adelgazar y respingar la nariz, toma unos polvos oscuros o un bronceador y dibuja una línea desde la parte interna de la ceja hacia la punta de la nariz. Luego, traza una línea horizontal entre las partes restantes y difumina con tu base de uso diario.

4. Mirada XXL

Para resaltar tu mirada y darles más volumen a tus pestañas, cúbrelas con ‘primer’ blanco. Después, aplica una buena capa de pastañina arriba y abajo. ¡Notarás el cambio!

5. Pómulos divinos

Muchas veces parece que al aplicar iluminador no pasará nada, para potenciar el brillo y el efecto de este producto, haz una mezcla de dos texturas: un iluminador líquido como base y después uno en polvo.

6. Más y más volumen...

Para que tus pestañas se vean más gruesitas aplica el rímel primero por encima y luego péinalas normalmente por debajo. ¡Lucirán más divinas y más oscuras!

7. El ‘cat eye’ nunca fue tan fácil

Si se te dificulta hacerte la famosa ‘colita de gato’, pon una cinta desde la esquina externa del ojo hasta el final de la ceja. Utilízala como guía para delinear, después retírala y disfruta un delineado perfecto.

8. Como por arte de magia...

A todas nos ha pasado: terminamos de maquillar los ojos y justo cuando aplicamos la pestañina, ¡ups!, nos manchamos. No te preocupes: primero espera a que sequen y luego, con ayuda de un copito o una brocha, remuévelas como si fueran escamas.

8. Sin efecto ‘pastel’

Algunas bases son muy pesadas y te hacen ver demasiado maquillada y en ocasiones con más edad. Si te sientes así, ¡tranquila! Toma un spray fijador y rocía tu rostro a 15 cm de distancia. Esto hará que el producto se sienta más ligero y dure más tiempo.

10. El tono para ti

¡Ve a la fija! Cuando vayas a comprar una base no la pruebes en la mano, pues esta zona tiene un color diferente al de la piel del rostro... La forma correcta es probarla entre el cuello y la mandíbula. El tono que se difumine mejor es el indicado para ti.

11. Secado ‘flash’

¿Que levante la mano quien no se ha dañado una uña recién pintada? ¡Todas! Para que tus uñas se sequen más rápido, aplica unas góticas de aceite de bebé luego de pintarlas, y ¡listo!

12. ¡Mua, mua, mua!

Si tienes un labial normal y quieres un acabado mate, toma un pañuelo de papel, ponlo en tus labios maquillados y aplica un poco de polvos sueltos. Cuando los retires te darás cuenta del acabado.

13. Besos tipo ‘Jolie’

Para engrosar un poco tus labios, aplica un delineador oscuro alrededor de la boca y después traza unas líneas verticales para crear dimensión. Cubre con un labial color nude. ¡Se verán más gorditos!

14. Ojos más despiertos

Si no tuviste una buena noche o trasnochaste haciendo trabajos de la universidad, toma un lápiz delineador blanco y aplícalo en la línea del agua, esto simulará unos ojos más brillantes para que te veas perfectamente despierta.

15. Cejas perfectas

Si vas a depilar tus cejas lo mejor es que te pares en un espejo amplio (por ejemplo, el del baño) para que tengas una perspectiva más amplia de lo que estás haciendo. Cuando utilizas espejos pequeños corres el riesgo de quitarte más pelitos de los necesarios.