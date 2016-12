¡Atrévete a probar todos los colores en tus labios!

Por: Elena Diaz Granados

Bloguera invitada

Sin quitarle protagonismo a los ojos, podemos decir que los labios son un gran foco de atención y en esta temporada está muy de moda enfatizarlos para dar color y vida a nuestro rostro. En esta temporada de fin de año, muy seguramente, vamos a asistir a muchas reuniones, fiestas y compromisos donde queremos impactar (como siempre) y esta vez les aseguro que lo lograrás escogiendo un buen labial para esa ocasión.

En esta oportunidad voy a hablarles de 4 tonos fuertes en esta temporada:

* Nude Rose: La gama de los nudes han estado muy fuerte este año, y esta temporada no iba a ser la excepción; ahora viene un poco más atrevido. No es el típico nude en tonos cremas o cafés, está vez se hace más vivo con una gama de tonos rosa que te hará lucir fabulosa. Personalmente lo uso de día o cuando destaco muchos mis ojos y no quiero quitarles protagonismo, es perfecto este tono. La línea MATTES de GLIPS COSMETICS tiene una gran variedad de nudes, mi favorito se llama CHANCE, puedes adquirirlos en tu tienda SENSEBOX.

* Rojo: El clásico de clásicos, un tono para llevar tanto en el día como en la noche logrando un éxito rotundo. Hay que arriesgarse a probar este tono. Personalmente mi favorito, dándole al rostro mucho color. Les recomiendo de la línea Colorissimo de VOGUE el tono AMARANTO de larga duración.

* Vino: Un tono más atrevido e impactante. Este color yo lo utilizo mucho de noche, por su tonalidad no todas se arriesgan a probarlo, pero va muy bien con cualquier tono de piel. Perfecto para climas cálidos y un outfit más tropical. Mi favorito es el color VINO de SIENNA MAKE UP, puedes adquirirlo en tu tienda SENSEBOX.

* Chocolate: Este nuevo tono entro fuerte este año y las grandes marcas de cosméticos lo tienen en su portafolio como uno de sus consentidos. Para las mujeres más atrevidas este tono es ideal, ya que destaca el tono de piel. Arriésgate a lucir diferente y llevar esta moda muy de los años 90’s de nuevo a las calles. En esta ocasión les recomiendo CHOCOHOLIC de MAYBELINE.