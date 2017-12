En estas fiestas luce divina ¡Todo lo que brilla!

Hace nada estábamos viendo videos para escoger el mejor maquillaje para lucir en la noche de Halloween. Y ahora tenemos que pensar en cómo nos vamos a maquillar para las fiestas de fin de año. ¡No te preocupes! Tenemos el look con el que triunfarás. La época decembrina es la oportunidad para destacar tu belleza con un maquillaje que ilumine el rostro con tonos como el dorado, que es armonioso y favorece a cualquier tipo de piel. “Estas fechas son la oportunidad para reencontrarnos con la familia y los amigos y el momento de lucir bellas. Retornan los ojos dramáticos, no solo en profundida sino también en color. Los tonos ladrillo y rojizos ganan terreno y los labios hidratados vuelven con fuerza”, asegura Alejandro Romero (@malejocangrejo), maquillador de celebridades. (Vea también: 9 consejos para que el maquillaje dure toda la noche).

María Paula Martínez, brand manager de maquillaje de Yanbal, asegura que “Nuestra vida social es más activa por estos días, lo que nos exige estar perfectas en todo momento, pero sin vernos muy ‘producidas’”, dice. ¿Cuántas veces has dejado de lado esa sombra 'shiny' que te llama a gritos, pero que no te funciona para ir al trabajo? ¿Y ese iluminador para destacar los pómulos? Y el labial potente y… En fin, todos esos productos que sueñan con salir de fiesta. Así que, por eso, te proponemos maquillajes hiperbrillantes que funcionan para todas, sin importar la edad. (Vea también: 12 mandamientos de maquillaje by Laura Tobón).

SERÁS LA REINA DE LA VELADA

Por su toque natural, pero al mismo tiempo llamativo, esta propuesta es ideal para las reuniones sociales de fin de año. “Mientras la mirada va en tonalidades como el blanco puro o marfil (con un toque de iluminador), las pestañas lucen apenas maquilladas y la piel fresca y humectada. Basta con aplicar una ligera capa de base y sellar con polvos sueltos en la zona T del rostro”, explica Martínez. ¿Y los labios? Nude, pero con mucho brillo. No olvides llevar en tu bolso un ‘lip gloss’. Recogidos desestructurados, tendencia en alza. Son los favoritos de las mujeres que pretenden verse glamurosas, pero sin tanto esfuerzo. Haz ondas sueltas y después recoge en una cebolla o trenza enrollada en la parte posterior. ¡No peines demasiado para que el pelo se vea con movimiento! (Vea también: A los 20,30, 40 +... ¡Lienzo perfecto a cuaqluier edad).

UNA APUESTA PER-FEC-TA

Celebrar el nacimiento del Niño Dios siempre es un motivo emocionante. Ese día todo es magia por los obsequios, los villancicos y las palabras amorosas... Y todas queremos lucir bellas. “En los párpados emplea la gama de los dorados, que acentúan y dan profundidad a la mirada, y para los labios y los pómulos, tonos corales que deberás finalizar con iluminador", revela María Paula Martínez. ¿Qué hago con mi pelo? Lucirás muy romántica con este peinado de ondas sueltas y una trenza que cae sobre el lado izquierdo, despejando el rostro y aportando feminidad. (Vea también: ¿Cómo lograr una hidratación perfecta para la piel?).

REJUVENECE CON TOQUES DE LUZ





"Esta es una propuesta diseñada para resplandecer. Me inspiré en el brillo de las estrellas contrastado con los acentos rojos de la tradicional Navidad victoriana, y texturas metálicas”, asegura Alejandro Romero. ¿Cómo lograrla? Necesitas una piel superluminosa (no sobrecargada), por eso debes tener precaución de no excederte con el 'highlight'. La aplicación de las sombras se divide en dos partes: en el párpado superior, un tono tornasol con acentos naranjas, y en el inferior, rojo metalizado, que se pone de forma definida para acentuar. Usa varias capas de pestañina para definir la mirada. Para los labios, un toque de gloss rojo en el centro y difumínalo hacia los contornos. ¡Termina con suaves toques de rubor rosa en las manzanas! (Vea también: 5 Hábitos para que la piel luzca radiante toda la vida).

¿Y el peinado? La cola de caballo es siempre favorecedora. Nos hace ver más estilizadas y además es fácil de hacer. Prepara tu melena con un producto hidratante y desenreda muy bien. Recoge en una cola alta y ¡listo! Si no queda perfecta, no importa, ese efecto despeinado también se vale.

OJOS PROTAGONISTAS ¡ES LO ÚLTIMO!





Para la fiesta de fin de año, luce una piel iluminada y pon el foco en los ojos utilizando sombras en tono vino profundo. Difumina con negro sobre la línea de las pestañas y extiende por la cuenca y el párpado inferior. Este truco simple le dará fuerza y dramatismo a la mirada. Por último, aplica tres capas de pestañina. En los labios, elige un color nude e hidrata muy bien. ¡Acentúa las facciones con suaves contornos! ¿Y en cuanto al pelo? El peinado está inspirado en las grandes fiestas de la discoteca setentera Studio 54. Con el cabello limpio, forma ondas en toda la melena con la ayuda de una pinza. ¡Recuerda soltarlas un poco con los dedos para que se vean más naturales! Pon pinzas a cada lado y aplica un poco de fijador. (Vea también: Rutina 'beauty' a los 20 años).