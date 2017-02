Angelina Jolie reaparece después del divorcio con Brad Pitt

Llegó con sus hijos a Camboya al estreno de su más reciente cinta 'First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers'. Es la primera vez que se muestra ante los medios después de su divorcio con Brad Pitt. Está un poco más delgada pero siempre sonriente.