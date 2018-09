Imagen: Alejandro y yo llevamos 24 años de casados y 26 juntos. Alejandro y yo llevamos 24 años de casados y 26 juntos.

Foto Vertical

Primero, tuve suerte; segundo, creo que siempre fui muy realista y no me casé con el imaginario, sino con lo que tenía enfrente y entendí que no quería cambiarlo. A los quince días de conocerlo dije ‘este es el mío’, pero hay que trabajarle al matrimonio y a la relación, no volverse cómodo.

Tomada por: Il Retallack

