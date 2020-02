Viña Machado, rompiendo esquemas

A sus 40 años, Viña Machado ha demostrado que es una mujer versátil que logra todo lo que se propone. Además de ser una de las actrices más destacadas del país, su faceta como modelo también la ha hecho merecedora de múltiples reconocimientos. El general Naranjo, La ley secreta, La esclava blanca y Lady, la vendedora de rosas son solo algunas de las producciones en las que Viña ha demostrado que es una actriz comprometida y apasionada. Es mamá de León (3), su adoración, su motor y con quien ha vivido los mejores momentos. Ser madre le dio un nuevo significado a su vida y le abrió más puertas para continuar cumpliendo uno a uno sus sueños. Precisamente, Viña fue nombrada por el Ministerio de Salud como madrina ad honorem de los bancos de leche humana en Colombia, para promover la donación de leche materna y así contribuir a la reducción de la mortalidad neonatal e infantil en el país.



Ahora te vemos interpretando a la jefe Gloria en ‘Enfermeras’. ¿Qué ha sido lo más gratificante de estar en esta producción?

Poder interpretar a una mala, mala, mala como Gloria. Definitivamente, un regalazo.

¿Con cuál de tus colegas de ‘Enfermeras’ tienes más afinidad?

No podría escoger solo a uno, todos nos llevamos muy bien. Trabajar con Lucho Velasco y darle vida a Gloria a través de la relación con Castro fue un reto que sin duda logramos.

¿Qué es lo que más recuerdas de tu época como modelo?

El backstage de los desfiles: muchas niñas de todas partes, sus acentos, la vida sin celulares ni redes sociales; jugábamos cartas, compartíamos libros… Hice muy buenas amigas que aún conservo.

Dicen que a los 40 empieza una hermosa etapa en la vida de las mujeres. ¿Cómo la inicias tú?

Agradeciendo por mi salud. Justo tres días después de mi cumpleaños empezamos a grabar Enfermeras, así que esa es la mejor manera de comenzar un año nuevo de vida y, por supuesto, dándole gracias a Dios por mi familia.

¿Cuáles son las claves para estar tan hermosa?

Estar tranquila conmigo misma, aceptarme y trabajar en mí.

¿Qué es lo que más te gusta de ti?

De verdad, soy cero pesimista, pero tampoco soy de esas positivas entusiastas. Solo sé que siempre todo pasa.

¿Cuál es tu premisa de cabecera?

¡El que cree, crea!

¿Cómo lograr ese equilibrio entre tu rol de madre y tu profesión?

Dándolo todo como madre y en mi profesión.

¿Qué es lo que más te enternece de León?

Verlo dormir (risas). Todo él me enternece.

¿Cómo recuerdas tu infancia?

De calles grandes, de juegos en la cuadra apenas caía el sol, llena de inocencia y sueños.

Cuéntanos tres cosas que casi nadie sepa de ti.

1. Que me he leído toda la obra de Haruki Murakami.

2. Que soy disléxica numérica.

3. Que cuando tengo que solucionar algo me toca ponerme a ordenar la casa, el clóset, sacar papeles… ¡Tengo que organizar!, así se me desenreda la cabeza.



¿Cuál es la palabra que más repites?

¡León, te vas a dar un totazo!

¿Cómo conquistan a Viña?

Parece misión imposible (risas).

¿Qué proyectos vienen para este 2020?

Estrenamos película este 2 de abril con Cine Colombia, Ángel de mi vida. Este será un gran año.