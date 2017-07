¿Cómo defines tu poder femenino?

Hace parte de mi tranquilidad, sin lucha, sin guerra de sexos; está basado en el respeto por mí misma y por las mujeres y los hombres que están a mi alrededor.

¿Cómo lograr ser cada vez más seguras si nuestros derechos están siendo violentados?

Hay que empezar por no violentarnos a nosotras mismas. Muchas veces nos atacamos entre mujeres, nos damos muy duro, nos juzgamos, no nos gustamos, rechazamos nuestro cuerpo, nos quejamos de nuestra apariencia física, y creo que el primer paso para estar empoderadas y plenas es amarnos tal como somos.

Algunos tips empoderadores.

Respetarse, vivir plena, agradecer el cuerpo que tenemos y disfrutar la vida con tranquilidad; estar felices, no juzgar ni criticar, alejarse de las malas palabras.

Lo más rico y lo más complicado de ser mujer.

Me encanta ser mujer; no me imagino mi vida de otra manera. Es fascinante desde cualquier punto de vista: la posibilidad de ser mamá, de enseñar con amor... Eso es grandioso, esa es la misión de nosotras. (Vea también: "Cuando haces las cosas con disciplina, todo sale muy bien". Carolina Gaitán)

La mujer que más admiras…

Sin duda es mi mamá. Me enseñó sobre el poder del amor y la dulzura, nunca en la lucha ni en la guerra, ni en compararse con la fuerza de un hombre.

¿Cómo combinas tu faceta profesional con la personal?

A veces es dificilísimo, a veces no queda tiempo, a veces uno siente que no tiene un segundo para nada, pero cuando uno disfruta y ama lo que hace, todo se vuelve una fiesta completa, entonces disfruto enormemente la posibilidad de ser mamá, de tener un esposo, de ser una mujer dedicada a mi hogar, porque es lo que más amo en la vida, y al mismo tiempo adoro mi profesión, adoro hacer lo que hago y vivo agradecida por poder hacerlo, por poder actuar, cantar y bailar en un escenario... Eso soy yo. (Vea también: Verónica Orozco y su retorno triunfal a la TV)