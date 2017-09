Taliana Vargas, 'ad portas' de los 30 y más renovada que nunca

Hace dos años llegó al altar de la mano de Alejandro Eder y vivió una boda de ensueño en la Hacienda La Rita del Valle del Cauca. Desde entonces su historia de amor ha sido como siempre la soñó. "Ese día, sentí cómo caía un regalo infinito de Dios y hoy puedo constatarlo. Éramos dos almas convirtiéndose en una, con los defectos y con las virtudes, pero eso es el matrimonio. Yo no viajo sin Alejandro Éder, él no viaja sin mí, por eso vivimos montados en un avión. Admiro su prudencia y esa forma de hacer todo, sin que nadie se entere. Hoy está dirigiendo una fundación para el desarrollo del Pacífico y está involucrado en la salud en el Valle del Cauca, son tareas titánicas que desarrolla con disciplina".

¿Cómo es su vida de casados?

Vivimos entre Cali, Bogotá y Santa Marta y mi día a día cambia completamente en cada ciudad. Pero hay cosas que prevalecen: un rato de oración en mí casa, el ejercicio, hago ballet, bailo, hago entrenamiento funcional, de todo. Él me cocina delicioso, descansamos, trabajamos, nada fuera de lo normal.

¿Qué opina de tu carrera?

Él ama mi sensibilidad, el tener una artista en casa. Cada vez que alguien me para en la calle, me mira con admiración y se queda asombrado como diciendo: “por eso es que la amo”. Es muy lindo como me hace sentir y me apoya. Pero él no duerme con la estrella, se acuesta con Taliana, que es por la que se derrite y yo lo amo porque es mi alma entera.

¿Cuál es ese espacio favorito de tu hogar?

El oratorio que tengo en mi habitación. Es una recopilación de todos los santuarios que hemos visitado en el mundo y Alejandro me ha ayudado a completar este espacio con la imagen de una virgen antigua, una foto de mis abuelos, detalles muy bonitos, por eso adoro este lugar. También me encanta jardinear, amo las flores, los árboles, las huertas. Tengo pequeños cultivos de albahaca en mi casa en Cali, pues me fascina comer muy sano.

¿Cómo es tu dieta?

Actualmente como de todo. Intenté ser vegana, pero solo pude serlo por seis meses, pues las porciones tienen que ser demasiado grandes y uno realmente no come así. Comencé a tener una disminución de proteína terrible y me enfermé. Cuando estuve mal, mi nivel de energía se me bajó y eso que soy hiperactiva por naturaleza… Confieso que fue muy difícil retomar la proteína animal, pero hoy ya estoy comiendo de todo y me siento mejor que nunca, tengo el metabolismo más rápido, es cuestión de conocerse y de saber qué te hace bien y qué no.

Siempre eres tan organizada…

Mi hermana dice que yo me pongo unos retos que parecen inalcanzables y todos los cumplo. Pero es porque voy lenta como una tortuga, con mucha tranquilidad y nutriéndome día a día de las cosas que me van pasando para que cuando lleguen esos momentos, pueda afrontarlos con la madurez que se requiere.

¿Cómo analizas todas esas cosas tan bonitas que te ha dado la vida?

Agradezco mucho a Dios todos los días por mi casa, por mi hogar, por mi familia, por todo, tengo sueños y cosas nuevas por aprender. Agradezco tanto las cosas grandes como las pequeñas, lo bueno y lo malo.

¿Cuándo planeas convertirte en madre?

Ya casi voy a estar preparada. Cada vez estoy más cerca... Ha sido fundamental dedicarle tiempo a mi esposo para crear esa alma mutua que somos. Con amor ya estaremos listos para darles la bienvenida a los bebés.

En diciembre cumples 30. ¿Cómo vas a celebrar?

Cada día que pasa me siento mejor, más joven, con más energía, renovada… En diciembre 20 nunca festejo porque la fecha está muy cerca a Navidad, pero este año invitaré a todos mis amigos a Santa Marta para festejar en la playa a finales de noviembre. No puedo creer que ya sean 30, miro hacia atrás y todo lo he logrado. Me siento muy bendecida por mis triunfos profesionales, por mi crecimiento personal, por querer ser cada día más humilde y sencilla de alma y de corazón.

Crees que si no tuvieras esa espiritualidad tan cimentada, ¿podrías haber logrado todo lo que has conseguido hasta hoy?

De pronto sí, pero lo hubiera vivido de una manera diferente y seguramente no tendría tanta paz y agradecimiento en el corazón. Sin eso, no hubiera logrado nada porque vivir fingiendo ser feliz, pero sientiendo incertidumbre, agonía, envidia y ambición en el alma, no, paso.

Te volveremos a ver en televisión gracias a la tercera temporada de 'Narcos'…

Sí, tuvimos la alfombra roja hace unos días y grabamos la serie entre Bogotá y Cali. Soy la protagonista femenina. Fue un papel maravilloso porque se trata de una abogada de familia, una mujer correcta que representa a todos los colombianos decentes que lucharon por nuestro país en esos momentos tan duros del narcotráfico. También voy a tener mi primer lanzamiento mundial en Los Ángeles. Me encanta lo que está pasando y les agradezco mucho a los directores que me han ayudado a crecer tanto como actriz.

¿Cómo recuerdas los castings para esta serie?

Hice como siete y todos los mandaban a Los Ángeles, dónde tomaban la decisión. Competí con actrices de todo el mundo. Me preparé mucho junto a un gran profesor de voz y no hubo ni una sola escena para la que no estuviera preparada.

¿Qué fue lo que más te retó como actriz?

Fui muy juiciosa y meticulosa con la preparación y la verdad es que quiero aprovechar esta puerta al mundo para internacionalizar mi carrera. Me divierte, lo amo y así disfruto la actuación. Este papel me llegó en un momento tan importante, es un complemento y me siento maravillada porque voy a estar en la serie más vista del mundo. Estoy feliz.