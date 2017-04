“¡Cállate la boca!”, esto le contestó Sofía Vergara a un paparazi

Todo comenzó en una cálida tarde en West Hollywood, Los Ángeles, cuando ‘La Toti’, caminaba con su gran amigo Franz Serrano. Todo marchaba muy bien, cuando un grupo de paparazis interrumpió su tranquilidad bombardeándola de preguntas.“Muy hermosa, Sofía, muy hermosa”, le gritaban los fotógrafos a la protagonista de ‘Modern Family’ “¿Cómo va tu vida de casada?” preguntó otro, al que Sofía le respondió: “¡cállate la boca!”

El fotógrafo le pidió a Sofía que no se enojara, pero siguió llenándola de preguntas que la barranquillera optó por ignorar. Algunos usuarios manifestaron su apoyo, argumentando que como cualquier ser humano, tiene derecho a su intimidad: “Somos mujeres y a veces cuando hacen eso lo sentimos como acoso, yo vi que se sintió mal y esa fue su forma de reaccionar. Muchos no lo tomaron bien, pero me pongo en su lugar. ¿Qué harías tú si te acosan de esa manera?”, publicó una de sus seguidoras. Sin embargo, otros hicieron comentarios como: “Grosera, por ellos está donde está”, “Qué falta de educación”, que desaprueban su reacción.



Todos tenemos derecho a levantarnos con el pie izquierdo y también derecho a la intimidad, estamos seguros de que Sofía solo quería compartir un rato a solas con sus amigos, sin cámaras y paparazis acosándola, y no por esto dejará de ser la auténtica y talentosa actriz colombiana que ha conquistado al mundo con su carismática forma de ser. Para la muestra de un botón, a pocos días del ‘incidente’, ‘LaToti’ publicó en su Instagram este divertido vídeo en el que trata de domar un toro en la piscina. Por cierto: ¡Qué cuerpazo!