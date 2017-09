Silvestre Dangond, el rebelde del vallenato

Ha sido una metamorfosis completa… Además, el discurso te va cambiando. Uno termina haciendo cosas a las que en un principio dijo no. Es el medio el que te va contagiando poco a poco, pero yo hago lo que siento, lo que el corazón me dice. Es una de las grandes satisfacciones que tengo.

¿Y de qué manera has vivido el proceso?

Pienso que todos los inicios son duros, inocentes. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, por eso siempre da lo mejor de sí. Es inimaginable lo que tiene Dios preparado para ti. Mis inicios no son diferentes a los de muchos artistas: tocando puertas, aguantando el no, haciendo el curso... Pero si se tienen ganas, todo se logra.

¿Cuál es esa canción que te llena el corazón?

Muchos creen que uno como cantante tiene una canción en especial, pero no, son todas. La verdad es que son muchas. Si me preguntas hoy, te puedo decir una cosa; si lo haces en dos meses, te respondo otra. La música es un sentimiento y ellos van cambiando.

¿Cuáles son esos artistas que han inspirado tu carrera?

Soy una persona muy receptiva. Todos los artistas colombianos me inspiran demasiado. Si hablamos específicamente del género vallenato, te puedo mencionar a cantantes como Diomedes Díaz, Jorge Oñate o El Binomio de Oro. (Vea también: Silvestre Dangond, ¡un hombre muy valiente!)

¿Cómo alternas tu profesión con tu rol de padre y esposo?

No es fácil, me toca debatirme entre muchas facetas. Debo tener calidad de tiempo para la familia y el trabajo. Pero creo que el sacrificio tendrá recompensa más adelante… ¡Hasta los 55!

¿Tus hijos quisieran seguir tu legado musical?

Sí, pero es muy difícil saber qué puede suceder a futuro. Yo siempre les digo que lo que hagan, lo hagan de corazón ciento por ciento.

Y con todas tus vivencias, ¿qué les enseñas a tus pequeños?

Si no das ejemplo, no tienes derecho a exigir. Ellos tienen un papá con los pies bien puestos sobre la tierra y siempre les recalco el sacrificio que he tenido que hacer durante todo este tiempo. No hay nada ni nadie perfecto, pero es muy agradable tener que depender de Dios. (Vea también: El otro Silvestre Dangond, el papá y el esposo protector)

¿Cuál es tu mayor satisfacción?

Los fines de semana, el deber cumplido, que la gente vaya a verme a los conciertos. Yo vivo para que el público disfrute, pero no para depender de él. Me emociona saber que hacen cita y pasan un buen momento.

¿Y tu mayor miedo?

A la muerte… porque cualquiera se repone del fracaso.

¿Tienes algún talento escondido que pocos conozcan?

Me gustaba mucho el arte, en especial la pintura. No sé si tenga ese talento oculto, pero de niño disfrutaba mucho esa materia en el colegio.

¿Ahora cuál es tu pasatiempo favorito?

Las redes sociales.

Revélanos en qué proyectos estás actualmente…

Gente Valiente World Tour 2017 se acaba este mes. Próximamente podrán escuchar mi nuevo sencillo Cásate conmigo, un vallenato romántico muy bonito que sé que les va a encantar.