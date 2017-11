Roberto Urbina, en la cima del éxito

Luego de establecerse en Estados Unidos y de realizar varios proyectos para cine y televisión como Pocha (Manifest Destiny) y Narcos, Roberto Urbina (34) regresó a Colombia para formar parte de la serie más esperada del año: Tarde lo conocí. Líder en audiencia, su papel es de amores y desamores. En una conversación divertida y tranquila, hablamos con él al terminar un extenso día de grabaciones en la fría Bogotá. (Vea también: Lucas Buelvas, de actor novato a galán de telenovela)

¿Cómo ha sido la experiencia de interpretar este personaje?

Ricardo Cabello es un macho costeño al que le encantan las mujeres, pero por cosas del destino conoce y se enamora de Patricia Teherán, la protagonista, justo antes de casarse con su novia. Es un hombre iluso que decide jugársela por amor, que es la base que mueve la historia. Un personaje maravilloso.

¿Cómo recuerdas tus inicios en el medio?

En 1999, acompañé a un amigo a un casting cinematográfico en Bolivia. El encargado de hacer el proceso de selección era el director, y fue él mismo quien me pidió que audicionara. Me rehusé porque no era actor en ese entonces. En todo caso, me presenté y obtuve el papel. Ahí empecé.

¿Qué sensación te genera el haber debutado en el séptimo arte?

Lo que más me gusta es el cine, pero tenemos la fortuna de estar en la época dorada de la televisión. Por eso vemos tantos proyectos en nuevos formatos que hacen que cada vez haya más audiencia. Aunque aquí hace falta que se respete un poco más el oficio de los actores, siento que estamos yendo por el camino correcto. Lo interesante es que estamos haciendo producciones de calidad y exportamos ese resultado a todo el mundo.

Sabemos que estuviste en 'Héroes' (NBC) y 'Grey’s Anatomy' (ABC). Descríbenos esa experiencia...

Aunque fueron actuaciones pequeñas, fueron mis primeras participaciones en grandes proyectos. En Héroes fue muy interesante porque gran parte del trabajo fue con efectos visuales. ¡Algo que me encanta! Y en Grey’s Anatomy estuve en el capítulo número 100. Fue increíble porque pude actuar junto a Sandra Oh, una actriz a la que admiro muchísimo. En cuanto a diseño de producción y arte, el nivel de detalle que existe es impresionante, intimidante, pero muy gratificante. Aprendí mucho.

¿Cómo ha sido este tiempo viviendo en el exterior?

Es un proceso arduo, las historias que uno ve en televisión pasan, pero no a todos. Yo llevo 14 años trabajando duro y hasta ahora estoy en un punto de mi carrera en el que me siento cómodo. He pasado por momentos muy difíciles, pero he sido cuidadoso. Es una profesión que no solo se define por lo que se hace, también por lo que no.

Acabas de terminar de grabar ‘Tarde lo conocí’. ¿En qué andas ahora?

Estoy inmerso en un proyecto muy interesante para TNT basado en la película coreana Snowpiercer. La premisa es la exploración de clases, de la sociedad occidental con otras del mundo. Mi personaje es Avi, quien vive en una relación poliamorosa. El director es Scott Derrickson y en el elenco están Jennifer Connelly y David Minds. Podrán ver la serie en 2018.