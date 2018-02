Esta fue la grave confesión de Uma Thurman

Tras la polémica declaración de la actriz estadounidense, la prensa de Hollywood ha encendido todas sus alarmas, a propósito de todas las compañas que trabajan en torno a la defensa de los derechos de las mujeres. En una entrevista para The New York Times, Uma reveló que sufrió un accidente durante la grabación de la película ‘Kill Bill: Vol 2’ (20014), al rodar una escena en la que debía conducir un carro por un camino en medio de la selva. La actriz explicó que no se sentía cómoda con esta escena, por lo que pidió una actriz de doblaje, pero aseguró que Tarantino la presionó para que lo hiciera, asegurándole que no había peligro.

Frente a las declaraciones de Uma, Tarantino también se pronunció: "En realidad es uno de los mayores remordimientos de mi vida. Como director aprendes cosas y a veces aprendes a través de errores horribles. Ese fue uno de mis errores más horribles, no recorrí la carretera una vez más para comprobar el trayecto". "Le dije que estaría bien. Le dije que la carretera era toda recta. Le dije que sería seguro. Y no lo era. Estaba equivocado. No la obligué a subirse al coche. Se subió porque confió en mí. Y me creyó", declaró Tarantino

En su cuenta de Instagram, Thurman publicó el vídeo en el que se la ve conduciendo el carro hasta estrellarse con un árbol, un clip que la productora Miramax, por miedo a represalias legales, había impedido ver a la intérprete. Según el relato de la intérprete, la relación entre Tarantino y ella se deterioró a raíz del accidente.