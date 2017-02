Angelina Jolie habla por primera vez tras su divorcio de Brad Pitt

“El divorcio ha sido muy difícil, estoy enfocada en mi, perdón, en nuestros hijos”, estas son las primeras declaraciones de Angelina Jolie desde que solicitó su divorcio del actor Brad Pitt el año pasado, anunciando que había sido un momento complicado, pero agregando que "somos y siempre seremos una familia". Habló para la BBC.



"Fue una momento muy difícil", dijo Jolie un poco molesta. "Muchas personas se encuentran en esta situación... Toda mi familia ha pasado por momentos muy duros, pero en este momento mi enfoque son mis hijos, nuestros hijos. Esto nos permitirá, espero, convertirnos en un núcleo más fuerte".

Jolie y Pitt se enamoraron en el 2004 y se casaron en agosto de 2014. Jolie obtuvo la custodia exclusiva de sus seis hijos después de solicitar el divorcio a fines del año pasado, citando diferencias irreconciliables.

La bella actriz habló desde Camboya antes de la proyección de First they killed my father, una historia de la vida real del genocidio de los Jemeres Rojos narrada a través de los ojos de un niño y dirigida por Jolie y en la que narra el régimen de terror de los Jemeres Rojos. La bella Jolie y sus seis hijos asistieron al estreno mundial de la película de Netflix el sábado (18 de febrero), dentro del complejo del templo de Angkor Wat, cerca de Siem Reap. La primera vez que Jolie visitó Camboya fue en 2001 para el estreno de la cinta Lara Croft: Tomb Raider y al tiempo adoptó allí a su hijo mayor, Maddox.

La película se basa en un libro del mismo nombre de Loung Ung, quien fue forzado a abandonar su hogar a los cinco años por culpa del régimen comunista dirigido por Pol Pot, y debe enfrentarse a condiciones muy complicadas para poder sobrevivir.