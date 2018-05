¡Así va la polémica de la nueva canción de Farruko y Víctor Manuelle!

Amarte Duro es el más reciente lanzamiento de Farruko y Víctor Manuelle que hasta hoy cuenta con más de 4 millones de visitas y cerca de 50 mil ‘likes’ en el canal oficial de Youtube de Víctor Manuelle. Sin embargo, aunque gran parte de sus fanáticos recibieron la canción con mucha emoción, otros, como el Alcalde de Medellín, no aprobaron el contenido de este nuevo tema musical, por lo que a través de una ‘carta abierta’ exigió una disculpa por parte de los intérpretes puertorriqueños. Federico Gutiérrez acusó al cantante de salsa y al exponente de reggaetón de hacer “una oda a las drogas y a Pablo Escobar”.

La canción dice: “Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo. Esto que yo siento es puro como la coca ‘e Medallo. Y no soy Pablo, pero tú sabe’ lo que te hablo”. En otra de las frases que generó desconcierto se escucha: “A diario, te juro que no aguanto las ganas. Y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”. Por su parte, Víctor Manuelle se refirió al respecto: "Con el respeto y la humildad que me inculcaron, acepto que lo que hice en la canción no es agradable, y aunque no llevara mala intención, me equivoqué y pido disculpas a usted y a todos los colombianos que pudieran sentirse ofendidos", aseguró Víctor Manuelle en una carta que emitió al Alcalde.