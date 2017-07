"Sufrí de bulimia": Pautips

En un conmevedor video en su cuenta de YouTube, Paula Galindo, más conocida como Pautips, le abrió su corazón a todos sus seguidores para contarles una parte de su vida que muy pocos conocían.

" Gracias por escucharme. Sé que este tema no es fácil pero quiero que sepan que soy real y que tengo errores como todo el mundo; no queda más que aprender de lo sucedido y dar un mensaje preventivo a toda la comunidad de jóvenes y adolescentes que estén pasando por algo similar. LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS NO SON JUEGO O CAPRICHO, NO VALE LA PENA JUGAR CON LA VIDA ASÍ".