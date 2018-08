Paulina Vega, la mujer fantástica

Tras recibir su corona como Miss Universo en el 2015, debutó con éxito como presentadora en el programa de concurso A otro nivel en el 2016 y desde entonces se ha convertido en una de las modelos e influenciadoras más cotizadas del país. Tal parece que Paulina Vega adora los retos, como producir sus videoblogs de viajes y sacarles cada vez más provecho a sus redes sociales. Sus días transcurren entre viajes de trabajo, entrevistas y sesiones de fotos para las marcas y los proyectos que representa.

El más reciente es Neos Moda, un centro comercial mayorista que abrirá en septiembre, en el sector de San Victorino de la capital, y que contará con 380 marcas colombianas de ropa e insumos textiles. Pero además de ser la imagen de esta plataforma comercial, la barranquillera le está poniendo el corazón a su proyecto de videoblogging ‘I Travel, I am’, en el que comparte sus experiencias en diversos destinos, a través de videos publicados en YouTube.

Foto: Andrés Espinosa

Hablamos con la bella Paulina Vega sobre sus retos y desafíos y la posibilidad de incursionar en la actuación.

¿Qué te motivó a ser la imagen de este centro comercial?

Que está apoyando a los diseñadores colombianos. Hay gente muy talentosa, en ventas les va muy bien y el único factor que estaba ausente era un mejor espacio. Ahora lo tienen.

Hablando de moda, ¿cómo describirías tu estilo?

Es muy variado, todos los días cambio dependiendo de cómo me sienta y de lo que quiera hacer. A veces pienso mucho mi pinta, otras veces no la pienso en absoluto. Siento que es un estilo arriesgado y otras veces muy seguro.

Y ya que viajas tanto, ¿qué prenda no puede faltar en tu maleta?

Unos tenis blancos.

Además de modelo y presentadora, ahora eres vlogger de viajes. ¿Cómo nació el proyecto ‘I Travel, I Am’?

Me habían hecho algunas propuestas para explotar más este tema, pero no se habían concretado. Por fin se logró y se trata de mejorar mi relación con toda la gente que me sigue, porque todo el tiempo me preguntan qué estoy haciendo, y como estoy ocupada, a veces no soy muy buena mostrando mis viajes. Ahora encontré un gran equipo que refleja lo que me gusta y puede mostrarlo con una mejor calidad que la que permite un celular.

De todos los lugares que has visitado con este proyecto, ¿cuál ha sido tu favorito?

Es difícil elegir, porque hemos visitado lugares muy distintos. Normalmente, el buen clima es el gancho para mí, y puedo decir que Guatapé me sorprendió. Es un lugar en el que todo tiene que ver con la naturaleza, y en donde te puedes desconectar. El último lugar al que fuimos todavía no lo puedo decir... pronto vamos a publicar dos destinos más

También estuviste en Bali, en Asia...

Sí, estuve allá en diciembre. Fue mi tercera vez en Asia, porque fui dos veces con Miss Universo, pero no pude conocer mucho. Por fin pude armar el plan porque llevaba tres años tratando de ir y siempre terminaba cancelándolo. Quiero volver, porque obviamente no he conocido ni la décima parte de lo que hay allá, pero me sorprendió la gente, la comida... es un paraíso.

¿Qué tipo de viajera eres? ¿De las que se levantan temprano a recorrer tanto como puedan o de las que se toman cada destino con calma?

Depende de cómo me sienta. A veces solo quiero descansar, tirarme en una playa y comer delicioso. Otras veces sí quiero aventura y cosas físicas, subir montañas o salir a caminatas. Otras, quiero fiesta; otras, quiero actividades con animales. Por ejemplo, en Asía todo fue con naturaleza y con animales.

Tus redes sociales son claves en este proyecto. ¿Las manejas de forma diferente desde el incidente en que te retiraste de Twitter tras expresar tu apoyo a Iván Duque en la campaña presidencial?

No. Y realmente no lo vi como un incidente (...) Ese día tuve un momento de volatilidad y quise expresar mi opinión. Luego cerré mi cuenta, pero no porque me estaban haciendo bullying; eso a mí no me da miedo, me resbala. Solamente quería montársela a la gente que me la estaba montando a mí. Pero yo voy a decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera (...) Cuando abrí la cuenta otra vez obtuve más seguidores que antes, así que, al fin y al cabo, seguir mi instinto y no tenerle miedo a la gente fue algo beneficioso.

Por otro lado, tu papel en la inauguración de los Juegos Centroamericanos nos mostró una nueva faceta. ¿Has pensado incursionar en la actuación?

Afortunadamente, en ese evento no tuve que actuar porque hice lo que realmente estaba sintiendo. Pero en muchas campañas de modelaje no solo me toca sonreír y posar, sino también actuar bastantes cosas. Al final, la actuación me llama, me gustan los retos y me gusta explorar (...), entonces si llega un proyecto del que me enamore, probablemente le voy a decir que sí y me voy a atrever a hacerlo y ver qué pasa.

¿Quién es ese hombre misterioso que aparece en el video que publicaste por esos días?

Él es mi novio.