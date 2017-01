Celebramos con Paulina Vega su cumpleaños en Curazao

Alta, de pelo largo, ojos color miel, cara de muñeca y piel canela, a primera vista Paulina Vega Dieppa impacta. Si bien su estilo está lejos de ser desafiante, hoy en día ya no se preocupa del ‘qué dirán’ y se muestra tal cual es: una mujer feliz, relajada y sumamente carismática, que posa sonriente y segura sin maquillaje y que paraliza las redes sociales cada vez que sube a su cuenta en Instagram un bailecito sexi.

Como una dulce criatura de piernas largas y pelo caramelo, una suerte de 'donna' rescatada de un cuadro de Botticelli, Paulina (24) aprendió a ser reina a su medida y antojo y tiene otro ritmo para establecer los códigos de su estilo.

Lo que filtra a través de las redes son destellos esporádicos de recuerdos y detalles, también sus momentos más felices, sus viajes y su cotidianidad, pero tampoco tiene esa ambición de bombardear con fotos sus cuentas públicas. Desde ese frente, su carácter llama la atención. Parece frágil, es dulce al hablar y se mueve con gracia, características que conocemos desde que la vimos coronarse como Señorita Colombia y luego como la más bella del universo, pero también tiene carácter y es frentera.

Apenas tenía 20 años, pero inmediatamente dio luces de su personalidad. Con una sinceridad absoluta mostró su desacuerdo con el recién electo Donald Trump cuando este anunció su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos y calificó a los mexicanos de criminales. “Encuentro los comentarios del señor Donald Trump como injustos e hirientes”. Luego el magnate la cuestionó por no devolver la corona si pensaba así de él y la llamó “hipócrita”. Pero ella se armó de valor, terminó su reinado y asegura que nunca se callará nada y está dispuesta a apoyar las causas sociales, por eso hoy es la embajadora mundial de la organización Stop Hunger Now.

“No quiero vivir en contradicciones entre mi vida laboral y cotidiana… Sencillamente quiero ser una mujer realmente feliz”, dijo. Realizamos estas fotografías, imágenes capturadas por el fotógrafo santandereano Andrés Espinosa para homenajear la belleza natural y presentarla tal cual es, una mujer auténtica e invitar a “las féminas a aceptarse a sí mismas: lindas con sus imperfecciones, para promover y recuperar la seguridad de todas”.

“Mantuvimos poses naturales durante toda la sesión fotográfica, la idea era retratar a Paulina como si hubiera una cámara escondida siguiéndola, durante sus vacaciones. Y Tulúm es el lugar perfecto para relajarse, para descansar y ella sí necesitaba una escapada para poder estar relajada y pasar inadvertida y simplemente dedicarse a ella. Llevo ya dos años trabajando como fotógrafo de ella y estas fotos me hacen sentir orgulloso pues por primera vez la mostramos de una forma más refrescante, tal cual es ella”, revela Espinosa.

Al verte ‘al natural’, uno se imagina que llevas una rutina de belleza muy estricta porque tienes piel de porcelana. ¿Cómo te cuidas?

La verdad es que mi rutina de belleza es hacer las cosas básicas, pero bien hechas. Me lavo la cara antes de dormir todos los días, uso un jabón especial para el rostro, siempre me pongo loción hidratante y luego bloqueador, sin falta, y en el cuerpo tampoco me falta la crema humectante, tomo agua todo el día y ¡listo! La verdad es que no hago nada más.

En un momento en el que la alimentación consciente y la comida saludable son conceptos que vamos interiorizando, ¿qué tan importante es el equilibrio mente-cuerpo para ti?

Después de tantos años de estar modelando ya aprendí muchísimo la importancia de tener una vida realmente balanceada, por más cliché que suene. Ya sé qué debo hacer, qué no debo hacer y cómo debo hacerlo; conozco mi cuerpo y se me facilita todo; hago ejercicio y tomo agua. Así la gente no lo crea, no hay una poción mágica: es pura proteína, vegetales y ser realmente feliz, y eso lo logras siendo realmente tú misma.

¿Quién es la verdadera Paulina Vega?

Hoy en día he crecido, he cambiado muchas cosas, pero me sigo definiendo como lo hacía hace unos años: soy una mujer a la que le gustan los retos, una mujer que se arriesga, que no se deja llevar por sus miedos, aventurera, feliz y osada.

¿Completa y enamorada?

Creo que el amor es lo más relevante que hay en mi vida, es la base de todo. Sin amor no hay vida y es muy importante rodearse de personas que uno quiere y que te quieren. Y sí, estoy enamorada, ya llevo una relación bastante larga y vivo muy feliz (con el arquitecto bogotano Lorenzo Botero).

¿Cómo es el hombre ideal de la más bella del universo?

Un hombre muy inteligente, seguro, familiar, con buen sentido del humor, feliz, apasionado y sobre todo leal; eso es lo más importante, pues yo soy así.

¿Cómo mantener la esencia cuando se vive en un mundo tan agitado como el de la farándula?

Creo que lo más importante es tener un buen criterio. El reinado, el modelaje y la televisión me han dado demasiado y me han ayudado a ser la persona que soy hoy en día. Me trajeron nuevas personas a mi vida, nuevas experiencias y vivencias únicas e inolvidables. Pero creo que por el hecho de tener el título de la mujer más linda, ser famosa y que todo el mundo te siga, no se te pueden subir los humos… Hay cosas más importantes que esto que he vivido, que la fama y que la belleza. Siempre he tenido claro cuáles son las cosas más valiosas para mí, que son mi familia, mis amigos, los buenos momentos, los valores y los principios.

