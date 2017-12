En portada: Paulina Vega Dieppa, una mujer camaleónica y muy natural

Que es desparpajada, que es divertida, que es bellísima, que intimida. Es la fama que tiene nuestra Miss Universo. Pronta a cumplir su primer cuarto de siglo, la presentadora, modelo, exreina e influenciadora, se revela más bien como una mujer reflexiva, trabajadora y siempre decidida a ser feliz.

Paulina Vega apenas es consciente de que es una estrella, y eso que, a los 24 años, la bella barranquillera va camino de ser una de las más grandes. Como presentadora, tiene el rating de su lado con el programa A otro nivel, cumple con sus compromisos como modelo e influenciadora y planea el futuro de su fundación; sin embargo, sacó tiempo para escaparse unos días a las playas de Tulum para relajarse y recargar baterías. Y mientras todo eso sucede, la mujer todoterreno conquista con su sonrisa, eclipsa con su mirada directa y se confiesa clara.

Privilegiada por la naturaleza y la genética, le cuesta definir el concepto de belleza, pero se considera “afortunada”, y aunque los piropos formen parte de su día a día, asegura que el mejor halago que puede recibir es cuando alaban su profesionalismo: “No puedo ser la mejor en todo, pero al menos quiero intentar hacerlo lo mejor que sé, sacar lo mejor de mí y me siento bien cuando la gente lo nota. Valoro cada cosa que ha pasado en mi vida y sigo sintiendo emoción con lo que se viene en el futuro”.

Su agenda echa humo en estos momentos, vive entre un avión cumpliendo con sus compromisos, es más, ni siquiera ha podido cuadrar con su familia dónde pasarán la Navidad. Mientras tanto responde esta entrevista en la tranquilidad del hotel Sanará, un templo del bienestar ubicado en Quintana Roo, México, antes de partir hacia Panamá para cumplir con unos compromisos publicitarios.

El reality A otro nivel lidera el rating. ¿Qué se siente retornar al show más visto de la TV?

Regresar, ha sido increíble. Como lo he dicho antes, nunca estuvo en mis planes ser presentadora, pero no me arrepiento. He disfrutado mucho cada paso de esta nueva

faceta en mi vida y volvería a hacer, una y otra vez, buenos proyectos como este. Estoy inmensamente agradecida con el apoyo de la gente y lo valoro cada vez que grabo, pero definitivamente hay que relajarse, trato de no pensar en cuántas personas me están viendo, pues ahí sí me entrarían los nervios y terminaría haciéndolo mal.Creo que todos los que participamos en él, ahora tenemos más experiencia, nos sentimos más cómodos con nuestros roles y gracias a eso, definitivamente nos divertimos más. A veces nos olvidamos de que estamos ante millones de colombianos y decimos lo que se nos ocurre. Pero nos hemos ganado varios regaños por tanro desparpajo. Sin embargo, todo ha sido parte de esta linda experiencia que nunca se me olvidará. También ha sido un placer trabajar con toda la producción del canal, pues nos enseña, guía y educa en el mundo de la televisión.

¿Si te propusieran concursar en un reality lo harías?

Dependiendo del programa, lo pensaría. A cualquier proyecto que tenga clase, me divierta, me exija y me permita ser auténtica, le dire que sí.

¿Cómo es la cotidianidad de Paulina cuando no está trabajando?

Afortunadamente casi siempre estoy laborando, pero cuando tengo días libres trato de escaparme del caos de ciudad e ir para algún lugar tranquilo en dónde pueda pensar y que tenga playa o me voy a aventurar. Una de mis pasiones más grandes es recorrer el mundo, adoro viajar, es lo que más me llena en todos los sentidos.

¿Siempre has sido tan nómada?

Siempre. Mi mejor plan es llegar a algún destino y conocer todo lo que pueda. Practicar un deporte distinto, probar la comida típica, conocer la cultura del lugar en detalle, el mundo real tras el agite turístico. Simplemente, me fascina la aventura y explorar nuevas emociones.

¿Esta vida que llevas la soñaste cuando eras niña?

Soñé con vivir en Nueva York y lo hice. Anhelé ser mi propia jefa y lo logre, soñé viajar y lo estoy haciendo. Pero me falta algo muy importante y es tener mi propia fundación para apoyar a niños y niñas en nutrición y educación. Algún día lograré materializar ese proyecto.

¿Cómo te lo imaginas?

Siempre ayudando niños de bajos recursos o luchando contra el hambre . Estoy trabajando en ese proyecto.

¿Reflexionas mucho sobre todo lo que te ha pasado y hacia dónde quieres encaminar tu carrera cuando tienes momentos de instrospección?

Claro que sí, me encanta hacerlo y valoro cada cosa que pasó en mi vida. Sigo sintiendo emoción con lo que se avecina. Por el ritmo actual de la vida, estamos obligados a recordar el pasado y a planear el futuro. La verdad es que disfrutar el hoy, es lo más delicioso que hay. Estoy tratando de vivir en el aquí y en el ahora

