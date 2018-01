Pamela Zuleta con el arte en las venas

Su pasión por la música y el canto noes una casualidad.“Mis papás nos metieron a mí y a mi hermana Daniela a clases de piano y de violín. La verdad, yo las tomaba por obligación porque muchas veces me quedaba dormida y otras, cuando llegaba del colegio, ya me estaba esperando el profesor y no alcanzaba casi ni a almorzar, pero hoy entiendo que valió la pena porque tengo bases sólidas desde mi infancia”, indica la monteriana. Cuando cumplió 8 años dejó de lado el violín y se concentró en clases de piano, al tiempo que aprendía técnica vocal. Años después, cuando acompañaba a su hermana a dictar clases de música en la Universidad del Sinú, descubrió en el canto su verdadera vocación.Recreo, donde vivíamos en Montería. También en restaurantes de la ciudad, y la reacción de las personas fue increíble, entonces me sentía cada vez máscómoda”, confiesa.