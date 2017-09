Paisavlogs: un soñador sin límites

Han pasado seis años desde que Daniel Patiño (22) subió su primer video a la red (28 de noviembre del 2010) titulado Mi primera borrachera. Hoy, con cerca de dos millones de suscriptores en su canal de YouTube y más de un millón de seguidores en sus redes sociales, Paisavlogs sigue siendo el mismo joven auténtico y cercano que la tiene clara y que nos divierte con sus particulares contenidos con los que nos hemos identificado. (Vea también: Lina Cáceres, la mamá de los youtubers).

Como buen antioqueño, es un muy fraternal. A esta entrevista llegó acompañado de su mamá, Ana María, quien siendo madre soltera siempre se esforzó por darle lo mejor. "Ella es la reina, el bastón, la inspiración... En el transcurso de este tiempo es la única que siempre ha creído en mí y que por encima de todo el mundo ha confiado en mis capacidades y en lo que puedo dar. Ella y mis abuelos, que en paz descansen, son mi bendición", dice mientras la mira firmemente a los ojos.

Dejó su hogar a los 16 años para trasladarse a Bogotá, trabajó en los buses de transporte público haciendo trucos de magia, estudió dos semestres de comunicación audiovisual y ahora es el primer youtuber colombiano en formar parte del elenco estable de una producción de Disney con el personaje de Martín Mejía en la serie juvenil Once. Hablamos con Paisavlogs, un joven promesa que nunca ha dejado de soñar...

Eres el primer youtuber colombiano en formar parte de un elenco oficial de Disney. ¿Cómo te sientes con este reto profesional?

Es muy lindo y gratificante representar a mi país en el exterior, llevar la bandera tricolor y ponerla en alto. Todos los artistas o las personas que hacemos parte de este gremio y somos una especie de referentes de Colombia a nivel internacional, nos sentimos orgullosos de nuestra tierra.

Además de otras vivencias y nuevos amigos, ¿qué ha sido lo más bello de esta experiencia?

Fue como regresar al colegio, volver a cumplir horarios y tener una autoridad, por así decirlo. Ha sido un proceso que me ha ayudado mucho en mi formación actoral y en mi vida cotidiana. Todos los días aprendo de las personas que me rodean y de las oportunidades que se me presentan.

La serie relata la historia de un niño que sueña con ser jugador de fútbol profesional, algo que a ti te apasiona, pues eres hincha del Independiente Medellín. ¿Cómo viviste las grabaciones?

Ha sido espectacular. Durante los primeros tres o cuatro meses de grabación recreamos escenas que requerían algún grado de exigencia física y jugamos fútbol en exteriores. Hoy me siento mucho mejor tanto física como mentalmente gracias a esa actividad deportiva.

Por cuenta de este proyecto te radicaste desde hace siete meses en Buenos Aires. ¿Cómo es tu vida en esa ciudad?

Argentina es un país lleno de muchas oportunidades y muy rico a nivel cultural. Con mi novia, Natty Castro, que también es youtuber, vivimos en un apartamento en el que adecuamos un espacio con todo lo que necesitamos para hacer una producción amateur de buena calidad . Además, he tenido la oportunidad de alentar al ‘poderoso de la Montaña’ (el Independiente Medellín) en dos ocasiones: primero, en el Estadio El Cilindro de Avellaneda contra el Racing y, después, en el Monumental contra el River Plate.

Aunque estás explorando tu faceta como actor, te diste a conocer en YouTube. ¿Cómo inició todo?

Cuando empecé a hacer videos tenía 15 años. Descubrí al Werevertumorro, que subía videos haciendo reír a la gente, y fui uno de sus primeros suscriptores (hoy, él tiene más de cuatro millones). Entonces dije: "Si él lo hace, yo también puedo". Hice mi primer monólogo y ahí comenzó todo.

¿En qué momento tu hobby se convirtió en tu trabajo?

Pasó mucho tiempo (unos tres años) para que esto sucediera y fue gracias a la revolución de los youtubers y a que las marcas empezaron a involucrarnos en sus campañas. Hoy, lo sigo haciendo por pasión, porque lo disfruto de principio a fin, pero ahora es mi trabajo.

¿Cómo visualizas el futuro de los influenciadores?

Las plataformas digitales se convertirán en una carrera, como sucedió con medios como el periódico, la radio y la televisión. Internet va a tener esa revolución, y en ese momento yo voy a ser profesor...

¿Cuál ha sido el secreto para mantenerte vigente en estos seis años?

Lo que siempre me ha identificado es el hecho de ser paisa. Con Luisa Fernanda W somos los representantes pioneros de Medellín. Es como si cada región tuviera el suyo. Sebastián Villalobos es santandereano, Juan Pablo Jaramillo es caleño y Mario Ruiz es rolo... Yo soy el antioqueño y me siento el más orgulloso de serlo.

Más allá de hacernos reír con tus videos, con los que además nos sentimos muy identificados, tu discurso habla del poder de los sueños...

Creo que mi mensaje, al igual que el de la mayoría de mis colegas, es que nunca dejen de soñar, porque nuestras metas se han ido convirtiendo en realidad a muy corta edad y a través de una plataforma, de la disciplina y la dedicación.

¿La autenticidad es la clave para triunfar en el universo digital?

El secreto está en innovar con el carisma y la personalidad, en encontrar ese plus con frases o saludos (el mío es: “hey, ¿qué hubo, paisanos?, ¿bien o qué?”). Es importante no olvidar que la unión hace la fuerza, que la envidia no ayuda para nada y que siempre hay trabajo para todo el mundo.

¿Qué tan importante ha sido tener el respaldo de una compañía como Latin We?

Mucho. Esta empresa nos ha abierto mil puertas y nos ha dado mayor credibilidad ante marcas y medios de comunicación que nos veían como niños que hacen sus bobadas en la red. Gracias a Dios todo ha ido evolucionando y este ahora es considerado un trabajo serio y de tiempo completo.

Con tantos seguidores en redes sociales, viajes y ruedas de prensa, ¿en algún momento la fama se te subió a la cabeza?

Sí. Creo que la mayoría de personas que siguen por el camino artístico como la música y la actuación pasan por esta etapa en la que maduras y creces a nivel personal y profesional. Es una fase difícil, donde puedes perder amigos y seguidores... pero llega ese momento en el que tienes que aterrizar, hacer un alto y decir: ‛no lo estoy haciendo bien’.

¿Qué te dejó esa etapa?

Empiezas a ser más agradecido porque la fama es efímera: un día estás arriba y al otro, abajo. No se trata de construir popularidad, sino de construir respeto.

Este año también debutaste en el cine con la película ‘Casa por cárcel’. ¿Cómo fue esta experiencia?

Fue un proceso muy enriquecedor. Todos, desde el director, Gustavo Bolívar, hasta los protagonistas, Gregorio Pernía y Marcela Mar, me dieron la confianza y los consejos para crear el personaje de Dylan. Fueron tres semanas de arduas grabaciones en Girardot, pero quedé feliz con el resultado.



Síguelo en Instagram: @paisavlogs