Estos son los ganadores de los Premios Óscar 2017

Justin Timberlake dio inicio a la ceremonia interpretando el tema 'Can't stop the feelling'.

Meryl Streep ovacionada por el público gracias a su meritoria carrera artística.

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali - Moonlight (Luz de luna)

Dato: El actor duró más de una hora sentado después de ver el resumen del guión de cinta.

Se trató de una inversión de 1.2 millones de dólares. Alí solo pudo grabarla los fines de semana pues se encontraba rodando dos proyectos más.

Mejor maquillaje y peinado

Suicide Squad (Escuadrón Suicida)

Dato: Los ganadores fueron el equipo del italiano Alessandro Berolucci, quienes son los mejores amigos de director Alejandro Gonzalez Iñarritu. Querían lograr algo fuera del comic.

Mejor vestuario

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Animales fantásticos y dónde encontrarlos)

Dato: Colleen Atwood ha estado nominada durante 12 veces al Óscar. Para hacer esta película tuvo que estudiar todas las clases sociales de la época.

Mejor documental

O.J. Made in America

Dato: ESPN transmitió el documental en 5 partes. Fue una de los jucios más mediáticos en la historia del deporte.

En medio de la ceremonía, cayeron del cielo bolsas con palomitas y caramelos para simular que estaban en una sala de cine.

Mejor edición de sonido

Arrival (La llegada)

Dato: El sonidista nunca había logrado una cinta de tal calidad. Crearon nuevos sonidos con animales y utilizaron muchos libros para hacer mucho más real cada uno de los momentos del viaje en avión.

Mejor mezcla sonido

Hacksaw Ridge (Hasta el último hombre)

Dato: Kevin O'Conell es la persona más nominada en la historia de los Óscar.

Mejor actriz de reparto

Viola Davis - Fences

Dato: Como dicen por ahí, la tercera fue la vencida. La actriz estuvo nominada tres veces, dos como Actriz de reparto y una por Actriz principal. Su personaje no tiene tantas lineas en Fences, pero es de los más importantes.

Mejor película extranjera

The Salesman (Irán)

Dato: El director no asistió a la gala para recoger galardón, por la polémica ley del Presidente Trump que no permite la entrada de iraníes a los Estados Unidos.

Sting cantó el tema 'The empty chair', nominada a Mejor Canción Original.

Mejor corto animado

Piper

Dato: Es el único corto de la categoría que estaba dirigido para el público infantil. Hace parte de Pixar.

Mejor película animada

Zootopia

Dato: Era la más famosa de la categoría. Su proposito era fomentar la idea de lograr un mundo mejor.

Mejor diseño de producción

La La Land

Dato: El matrimonio de Sandy y David Wasco se inspiró en la cinta Mary Poppins y en las obras de Picasso.

Denzel Washintong ofició una ceremonia en vivo con un par de fanáticos que llegaron por sopresa a la gala de los Óscar.

Mejores efectos visuales

The Jungle Book (El libro de la selva)

Dato: Necesitaron 800 animadores para que las escenas resultaran tan reales.

Mejor edición

Hacksaw Ridge (Hasta el último hombre)

Dato: El editor fue el mismo que trabajó en 'El señor de los anillos'.

Mejor corto documental

The White Helmets

Dato: El documental retrata el drama de los sirios. A la producción del rodaje no la dejaron ingresar a los Estados Unidos.

Mejor corto live-action

Sing

Dato: Este corto es de Hungría y narra la historia de una niña que entra al coro de su escuela.

Durante la gala hubo tiempo hasta para tuitearle a Donald Trump porque no se pronunció por los premios de la academia.

Mejor score original

La La Land

Dato: Querían que la cámara narrara la historia de manera interctiva.

Todos los actores tambien interactuaron con los usuarios de Twitter y leyeron algunos de los comentarios que les escribían.

Mejor canción

'City of Stars' - La La Land

Dato: Hicieron más de 1900 demos para las canciones de la película.

Mejor guión original

Manchester by the sea (Manchester frente al mar)

Datos: La idea de la cinta surgió del actor Matt Damon.

Mejor guión adaptado

Moonlight (Luz de luna)

Datos: Sus creadores tuvieron una vida bastante difícil. Sus madres eran adictas al crack.

Mejor director

Damien Chazelle - La La Land

Dato: Este es el director más joven en ganar en esta categoría. La idea la tuvo cuando era un estudiante en Harvard.

Mejor actor

Casey Affleck - Manchester by the sea (Manchester frente al mar)

Dato: Reemplazó a Matt Damon en esta película. Esta fue su seguda nominación.

Mejor actriz

Emma Stone - La La Land

Dato: La última vez que una actriz ganó esta categoria por comedia fue en 1997.

Mejor película

Moonlight