¡Ya nació Alma! La hija de Manuela González y Andrés Vasco

Por: Johanna Muñoz

Así contó la actriz de 40 años cómo fue la experiencia del nacimiento de su hija.

Te puede interesar >> Exclusiva Aló: Manuela González nos revela todo sobre su embarazo



Foto tomada del Instagram: @lamuelagonzalez

"Alma Vasco González ❤️

Resumen de una aventura maravillosa: 34.6 semanas de embarazo. Los hechos: ruptura de membranas (rompí fuente), empaque como pueda, corra para la clínica, empiezan las contracciones, me ve mi médico, me dice que todo va de maravilla, siguen las contracciones más impresionantes, pienso: “la naturaleza es sabia! Esto un hombre no se lo aguanta!”. Respiro, respiro, respiro. Una hora más tarde, siento que esta muñeca ya está casi que “ahí”, la obstetra de turno me revisa, ¡ESTÁ EFECTIVAMENTE “AHÍ”!...

Te puede interesar >> Manuela González y la dulce espera de Alma, su princesa de amor

Llaman a mi médico nuevamente, corra para sala de partos, tomé aire, luego conténgalo, luego un gran pujo (que pujé literalmente con el alma) y... ¡ALMA VASCO GONZÁLEZ NACIÓ!...



Foto tomada del Instagram: @lamuelagonzalez

Así, como de película, ella perfecta, todos cerquita, amándonos. Y así fue, como entre carreras, risa nerviosa, lágrimas de emoción y suspiros de alivio, pudimos darle la bienvenida a esta vida a la princesa de nuestros sueños. GRACIAS DIOS SIEMPRE". Con este relato todos pudimos conocer la feliz noticia que tiene muy felices a la familia Vasco González. En alo.co los felicitamos y les deseamos muchas bendiciones en su hermoso hogar.

Te puede interesar >> Manuela González está feliz de volver a ser mamá a los 40 años

Revive nuestro detrás de cámaras cuando la actriz nos contó en primicia la llegada de de Alma, su segunda hija. ¡Es la mamá mas linda!