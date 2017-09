La nueva cara de Citytv: La carismática Milena López

Quienes la conocen saben de su corazón noble y espíritu valiente. Es alegre, trabajadora, conservadora y desde su nuevo puesto de trabajo, un escritorio que apenas está decorando, Milena López (35) nos recibió con una sonrisa. Luego de una década de trabajo comprometido en los programas Estilo RCN y Muy buenos días, la conductora sintió que era momento de un cambio. “Debía dar un paso adelante y, como profesional de la comunicación, regalarle mucho más al televidente. Quería hacer noticias, y cuando llegó la propuesta de Claudia Palacios, directora de Citytv, supe que era la oportunidad que estaba esperando”.

La manizaleña es sinónimo de perseverancia. Pese a vivir momentos difíciles como la muerte de su padre y de empezar a trabajar desde muy joven, nada le impidió ir tras sueños. Fue reina de la feria de Manizales (2005), ha construido su carrera a pulso, se casó hace dos años con un hombre que la ama y creó su propia marca de ropa. “Todo ha sido resultado de la disciplina y la dedicación. Me siento feliz y agradecida. No ha sido fácil, pero todo se lo dedico a mi familia y sobre todo a mi esposo, que me tiene mucha paciencia”.

¿Qué ha sido lo mejor de este cambio de vida?

Sorprenderme con el cambio de rutina. En Muy buenos días tenía un horario muy flexible, en el que entraba a trabajar muy temprano y tenía la tarde libre. Ahora formo parte del equipo de periodistas de Citytv y tengo la responsabilidad de asistir a los consejos de redacción, grabar notas, redactar, etc. La jornada es más extensa, pero estoy dichosa.

Eres la presentadora de cultura y entretenimiento de la nueva franja de la noche. ¿Cómo asumes este desafío?

Llevas tres semanas en este cargo, ¿cómo fue el recibimiento en El Tiempo Casa Editorial?

Mis compañeros son maravillosos. Me han acogido con mucho cariño y me han apoyado en todo sentido; han estado muy pendientes de mí. Es una familia increíble.

Llegas a Citytv en un momento importante teniendo en cuenta la reinvención y las nuevas apuestas del canal...

Sí. Pienso que todos los cambios que estamos viviendo son muy positivos y creo que este proyecto en especial va a crecer a pasos agigantados y de una manera muy rápida. No queremos que los televidentes que habitualmente tenía City se vayan; todo lo contrario, estamos trabajando en ofrecerles espacios cada vez más completos de noticias e información.

Ahora que tu rutina cambió radicalmente, ¿cómo es tu día a día?

Aprovecho las mañanas para hacer ejercicio, desayunar con mi esposo, sacar a mi perrita (Britta) al parque... todas esas cosas que antes no podía. Por supuesto que no es fácil acostumbrarse a algo nuevo, pero con el tiempo todo se va dando y no voy a dejar de lado los compromisos que tenía cuando estaba en Muy buenos días.

Le dedicas todos tus logros a tu familia. ¿Cómo fue el apoyo de tus seres queridos, especialmente el de tu esposo, Andrés Ardila?

Desde que tomé la decisión, él me ha apoyado cien por ciento. Andrés es mi motor, es la persona que me aterriza. Siempre cuento con él; es un compañero de vida increíble e inigualable. Por supuesto que hemos hecho algunos sacrificios, pues antes pasábamos juntos todas las tardes, pero lo asumimos con todo el corazón, pues sabemos que es en pro del crecimiento de los dos y de la relación. Todos los días, Andrés me dice que se siente muy orgulloso.

Hace poco celebraron dos años de matrimonio. ¿Cómo ha sido este tiempo como esposa?

Maravilloso. Como en toda relación, se han presentado algunos altibajos, pero hemos aprendido a manejarlos, a perdonar y, lo más importante, a dialogar. Cada segundo a su lado soy feliz. No es un matrimonio perfecto, pero todos los días nos esforzamos en dar lo mejor en el hogar, el trabajo...

¿Planean ampliar la familia?

Sí. Hemos hablado tener de hijos y creo que dentro de poco vamos a empezar a buscarlo. Con este proyecto me tocó aplazarlo un poquito, pero espero que no sea por mucho tiempo.

También estás muy dedicada a tu marca de ropa Balconette. ¿Cómo te ha ido en esta faceta como empresaria?

Ha sido una escuela increíble. Hemos trabajado mucho por sacar la empresa adelante, y digamos que la gente ya tiene en su cabeza la marca. Soñamos con seguir generando empleo y apoyando a muchas madres cabeza de hogar.

Gracias al medio en el que estás inmersa y a la creación de tu empresa, estás muy involucrada en el universo fashionista. ¿Cuáles son tus infaltables en el guardarropa?

Me encanta la moda y creo que no necesariamente debemos ser expertas para que nos guste. Se trata simplemente de disfrutarla, ya sea viéndola o llevándola. Siempre trato de estar informada y actualizada en cuanto a las nuevas tendencias. En mi clóset no puede faltar una camisa blanca, unos jeans, unos tenis y, por supuesto, unas chaquetas de cuero y de jean.