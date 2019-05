¡La pareja del momento no se cambia por nadie!

Pese a ser una apasionada por las historias de amor, siempre me ha molestado la percepción que tiene la sociedad sobre lo que significa estar en una relación. El problema es que desde niñas nos vendieron un cuento equivocado respecto al amor. En todas las películas de Disney, por ejemplo, los noviazgos tienen que costar. Siempre se involucran terceros, madrastras y brujas, y las princesas, por algún motivo, no pueden estar con sus respectivos amores... Sin embargo, luego de conocer al detalle la historia de Melina y Mateo entiendes cómo el amor de verdad fluye y que el drama a veces no es tan necesario en la vida.



Cuando están juntos es imposible no pensar en un cuento, en una película rosa de personajes perfectos, creados y dibujados a gran escala, pero aquí no hay drama, solo cariño. Se ven tan bonitos juntos, que contagian con tanta dulzura y entiendes que lo suyo es una conexión real. Ambos hablan y cuentan la historia con tanta minuciosidad, con tanta claridad, que la narración se vuelve hipnótica y corroboras eso de que la realidad es más intensa que los sueños y que luego de desear algo con tantas ganas, al universo no le queda de otra que concedértelo... No han cumplido ni dos años juntos y ya esperan la llegada de un bebé: Salvador, un encuentro divino que agradecen y valoran, pues fue producto de un trabajo espiritual de cada cual que los llevó a esta mágica conexión. “Dicen que la vida te tiene preparada una pareja que vibre a tu mismo nivel”, dice Melina, y al verlos juntos, entiendes que esto es verdad.

Melina Ramírez (29) en todo momento deja muy en claro que junto a Mateo Carvajal (27) es “muy feliz”, y él asegura que ella es la mujer de su vida. Pero para que eso sucediera no solo ocurrió el milagro del encuentro, sino también que dos mundos muy parecidos coincidieran y decidieran caminar juntos. Ahora son tres y esta es su primera portada juntos.

Melina, ¿cómo asumiste la noticia de tu embarazo?

Al principio, con mucho susto, no pensaba que fuera verdad, estaba como nerviosa. Yo creo que a cualquier persona, sin importar la edad, le da algo de miedo, pero luego pasa, te sientes más tranquila y empiezas a asumir la noticia... En este punto, siento una felicidad absoluta. Creo que es algo que estábamos soñando desde hace algún tiempo y forma parte del proceso espiritual en el que Mateo y yo andamos. Es algo muy bonito en nuestras vidas.

¿Fue un bebé planeado?

Ya lo habíamos hablado varias veces, como que queríamos, pero era más en broma. Pensábamos que llegaría después, pero el tema siempre estuvo ahí, y cuando supimos que había probabilidad de tener bebé, solo dijimos: “Que sea lo que Dios quiera”, pues era algo que soñábamos muchísimo. Entonces, la verdad es que fue medio buscado.

¿Qué dijo Mateo apenas supo?

Mateo anda muy feliz, está muy emocionado. Hicimos la prueba de embarazo juntos y al principio también le dieron muchos nervios, y ya. Al final, mucha felicidad y desde el día uno hemos estado muy felices por el bebé que estamos esperando.

¿Cómo te ha ido con las molestias propias del embarazo?

Los tres primeros meses tuve muchísimas náuseas, me dio duro, andaba con mucho sueño, con un cansancio tenaz, pero afortunadamente tengo un embarazo sumamente tranquilo, estoy activa, sigo haciendo ejercicio, me siento perfecta, sin antojos, bien y feliz.

¿Cómo visualizas el futuro juntos?

No sé... Trato de no pensar mucho en el futuro, sino dejar que las cosas fluyan. Proyecto que tendremos una familia muy feliz, muy unida siempre, con mucho trabajo para ambos y estando siempre los tres juntos.

En menos de dos años, tu vida cambió: encontraste el amor de tu vida, estás embarazada... ¿Cómo asumes este revolcón que te dio la vida?

Fue muy fuerte, pero era algo que me tenía preparado el destino. Ha sido muy divino y real este encuentro y agradezco todos los días esta coincidencia de la vida. Se me movió el mundo para bien y solo doy las gracias. Creo que el tiempo de Dios es perfecto y la vida te va explicando el porqué de las cosas, sin afanes. Vivo muy conectada con esa onda, y esos cambios llegaron porque los tenía que experimentar en este momento... Todo llega a su tiempo. ¿Cómo proyectan el futuro como familia?

Hemos vivido cosas muy lindas y en este punto seguimos teniendo negocios juntos, ideas, proyectos para crecer y el trabajo que compartimos, y obviamente todo eso nos une muchísimo y nos hace seguir teniendo ganas de crecer, y ahora como familia. Veo un futuro feliz y muy lleno de amor para los tres.

¿Tienen proyectos de casarse?

Hemos pensado en casarnos, pero más adelante, no hay afán. Por ahora, estamos buscando una casa más grande para estar más cómodos y tener la habitación para el bebé, porque vivimos en un apartamento pequeño, de un solo ambiente.

¿Cómo te imaginas esa boda?

Aún no hemos hablado de eso, pero siempre me la he imaginado en la playa.

¿Cómo ha sido el asumir los cambios de tu cuerpo?

Te empiezas a ver diferente y obviamente no estás acostumbrada a que las caderas se ensanchen y la panza crezca, pero es un proceso natural y entiendes que es producto del amor y me encanta; ha sido muy bonito descubrirlo.

¿Qué tal es experimentar esa conexión de madre e hijo?

Es algo muy valioso porque es una conexión desde el primer segundo y una evolución de tantas cosas, que es maravilloso. Es muy especial porque me conecto mucho con mi bebé a través de la meditación, de momentos de paz que tengo con él... Somos uno.

Y sigues trabajando mucho...

Sí, afortunadamente, y es una de las bendiciones que más agradezco porque he podido estar muy activa trabajando. Lo valoro mucho.

¿Qué tipo de madre crees que serás?

Una muy amiga, compinche, muy amorosa y tratando de acompañar ese proceso espiritual en lo que más pueda. Mi proyecto es compartirle a mi bebé todas las herramientas con las que ahora vivo. Es muy hermoso el vivir este embarazo experimentando una conexión distinta con la vida.

Cuando una pareja decide ser padres se enfrenta a un nuevo desafío: la llegada de un hijo que cambia su situación actual... ¿Sientes que Salvador los ha unido más?

Totalmente. Cuando estamos juntos andamos estudiando nuestro tema espiritual, compartimos momentos de risas y de pasarla rico, pero siempre conectados en nuestra psiquis, entonces siento que cada vez más somos uno. Ramona (su mascota), sin duda, también nos une y nos da ganas de regresar a la casa rápido porque es divina.

¿Cómo te imaginas el parto? ¿Estás nerviosa?

Espero que sea natural, ojalá, y me lo imagino tranquilo, fácil. Le hablo mucho a mi bebé para que sea muy bonito.

¿Cómo te imaginas a Salvador? ¿Sueñas tenerlo en tus brazos?

Eso va a ser una felicidad completa. Ya quiero tenerlo acá conmigo.

¿Cómo lo reciben ambas familias?

Están enloquecidos, ansiosos, nos acompañan a todo, a las citas, y no caben de la dicha. Para mi familia es el primer nieto hombre, entonces todos están a la expectativa porque solo hay niñas y todas las hijas somos mujeres... Mis papás no se cambian por nadie. En la casa de Mateo es el primer nieto, así que están matados de amor.

Mateo: “Cada día amo más a mi hijo y a Meli”

¿Qué tipo de papá crees que serás?

La verdad, estoy con muchas ganas de seguir aprendiendo y continuar creciendo para dejarle a Salvador lo más grande que tengo, y es el aprendizaje de mis caídas y mis errores.

¿Cómo asumes la llegada de tu primer bebé?

Es un momento muy emocionante que estoy disfrutando mucho; todos los días aprendo a conectarme y a amarlo más.

¿Cómo ha sido descubrir a Meli ahora como madre?

Meli es la mujer más importante de mi vida y me siento privilegiado de poder acompañarla en este proceso tan mágico. Me siento feliz, cada vez más enamorado y seguro de la mujer maravillosa que tengo a mi lado. Está hermosa, ojalá se quedara así, embarazadita, se ve preciosa.

¿Cómo inician esta nueva vida ahora como padres y compañeros?

Ser padre fue un sueño desde niño. Siempre trataba de imaginarme este momento porque siento que será volver a encontrarme con un alma con quien ya compartí, y en esta oportunidad tengo la bendición de acompañarla siendo su padre.

¿Quieres una familia grande y tener más hijos?

En mi relación con Meli he tenido grandes aprendizajes de vida y ahora la veo como mi familia, como la mamá de mi hijo y quiero darlo todo por ellos. Este proceso nos une las almas para siempre. Me gustaría tener cuatro hijos, pero Meli no se aguanta ese boleo. Yo sería muy feliz con una familia grande.

¿Cómo te imaginas su matrimonio?

Me imagino una boda en la que podamos celebrar con mucha felicidad la unión de dos almas. Me gustaría vivir ese compromiso simbólicamente con muchas celebraciones en diferentes culturas y países, mejor dicho, casarme una vez al año de diferentes formas y cada vez adorando más a Meli, la mujer que tanto amo.

