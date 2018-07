“El primer beso con mateo fue delicioso”

Melina es una de esas mujeres a las que la vida les sonríe todos los días. Posee una belleza única, es una profesional y empresaria exitosa, es la novia de uno de Mateo Carvajal, uno los hombres más guapos del país y su ascenso televisivo no cesa. al escucharla hablar sobre su vida, sus amores, sus debilidades, sus sueños y sus fortalezas, entendemos su magnetismo. también es una mujer fuerte y sumamente espiritual, que decidió trabajar en el amor propio y en labrarse un camino inspirada por los principios de la Kabbalah. (Vea también: Melina Ramírez y su nueva vida)

Desde siempre, la sensualidad ha sido una de las características que te definen. ¿Es uno de tus sellos?

Es cierto. Me encanta explorar la sensualidad femenina, hace parte de lo que soy como mujer, obviamente sin irme a la exageración ni mucho menos a la vulgaridad. Me gusta invitar a las mujeres a que se apropien de su sensualidad desde el amor y desde el respeto propio.

Sabemos que adoras viajar y que tu trabajo te permite hacerlo con mucha libertad. ¿Qué es lo mejor que te has traído de tus viajes?

Sí, viajar es un privilegio que adoro de mi trabajo. De Tailandia me traje un inmenso aprendizaje espiritual sobre el budismo, religión

que he practicado. Y de Rusia me traigo el crecimiento profesional: asumí el reto de manera propositiva y siento que evolucioné mucho.

Acaba de iniciar la nueva temporada de 'Desafío Súper humanos' y no estás como anfitriona. ¿Extrañas no formar parte del elenco?

Sí, total. Sin embargo, la idea era no generar conflicto de intereses con ninguno delos participantes y por eso decidí hacerme a uno lado, pero es un proyecto que amo y al que sigo vinculada de corazón. Es el momento para que Mate vaya por sus sueños y yo lo apoyo.

Tu relación con Mateo cada día se pone más seria... ¿Cómo van?

Estamos muy muy enamorados, nos encanta compartir tiempo juntos y cada día crecemos más como pareja y como seres espirituales, pues ambos somos seguidores de la Kabbalah.

¿Cómo recuerdas su primer beso?

Fue delicioso. Si me preguntas por un beso imborrable, solo recuerdo el primero que me di con él.





¿Qué es lo mejor de estar juntos?

Con Mateo puedo ser yo. Entonces me siento muy cómoda, no tenemos máscaras uno frente al otro, somos completamente sinceros y hablamos mirándonos a los ojos. Lo mejor de todo es que compartimos los mismos principios espirituales.

Y hasta abrieron su propio canal de You-Tube. ¿Cómo van con el proyecto?

La gente nos pedía que lo hiciéramos; muchos están muy conectados con nosotros y con nuestra relación y quisimos seguir mostrándonos como los seres humanos que somos: nos reímos, nos hacemos bullying, disfrutamos la vida, viajamos. Queríamos tener más conexión con las personas y hasta el momento la respuesta ha sido muy buena.

Además están escribiendo un libro a cuatro manos. ¿De qué se trata?

Saldrá en diciembre de este año. Lo estamos haciendo con Editorial Planeta y es un libro sobre los temas espirituales que nos han unido mucho a Mate y a mí. Espero que les guste mucho porque está hecho con amor. Entre tu trabajo y tus otros compromisos no te queda mucho tiempo libre.

¿Cómo te lo gozas?

Adoro hacer planes en casa, leer, hacer yoga, descansar, ver películas, cocinar con mi novio, tomarme un vinito. Somos muy tranquilos.