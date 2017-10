Melina Ramírez y su nueva vida

Es un día frío, poco antes de la lluvia bogotana de la tarde. Melina Ramírez, caleña de nacimiento, pero criada en Medellín, lleva camiseta blanca, jeans, saco de cuello alto y un abrigo. Un look completamente distinto al de estas fotografías que tomamos hace un mes en Cap Cana (República Dominicana) dónde grabaron Desafío Súper Humanos 2017, programa que copresentó. Introduce la llave en la chapa, con la misma rapidez con la que ejecuta cada movimiento. Ella piensa rápido y así mismo habla, tiene mucha energía. La puerta es de madera y antes de empujarla, advierte: esta no es la dimensión de la presentadora sexi, acá ocurren otras cosas. Vea también: Melina Ramírez: De los deportes a los ‘realities’

Melina Ramírez Serna es su nombre de pila. Tiene 27 años. Vive sola en su nuevo apartamento que está terminando de decorar, luego de terminar su relación con el fotógrafo Giorgio Del Vecchio. Paredes blancas, budas por todos lados, que le ayudan a estar muy concentrada en su yo interior y objetos decorativos en blanco y gris. En este espacio vive concentrada en el aquí y en el ahora y buscando desapegarse del ruido exterior. En la sala hay una mesita con un cuadrillé blanco y negro y libros, muchos libros amontonados, la mayoría de hojas amarillas. Son textos que le sugiere su maestro de Kabbalah y que ha conseguido en varias librerías escondidas de la ciudad. También hay una ventana por la que ella suele observar pequeñas variaciones en los árboles y ese cielo que la llena de paz, ambos alimentan sus versos, porque está escribiendo para exorcizar sus miedos.

Melina, de 1,78 de estatura y un cuerpo envidiable, es la síntesis de la mujer perfecta, la misma que hace ejercicio y come sano, pero que también medita y mira hacia adentro y es la autora de un mítico poemario que empezó a esbozar gracias a la Kabbalah. "Estudiarla me ha ayudado mucho para trabajar en mi interior, me topé con ella en un momento muy difícil de mi vida y creo que a partir de ahí empecé a descubrir herramientas para mejorar", dice.

Una de las cosas que más aplica, es esa idea de dejar de ser la víctima y hacerse responsable de las cosas que le suceden. “Somos gestores de lo que nos pasa. Hay gente que vive diciendo todo el tiempo “¿por qué yo?”, “¿por qué a mí?”, sin darse cuenta de que uno es el que procura su vida, su entorno, la felicidad”, comenta.

Y esa tranquilidad que experimenta actualmente la ha logrado "superando dificultades", revela la exreina, modelo y presentadora.

“Eres responsable de despertar feliz, de alegrarle la vida a los demás, de procurar un bienestar para ti mismo, es una cuestión de actitud, de tener certeza de que las cosas mejoran. El creador pone para ti lo que necesitas en ese momento, las cosas que no están es porque no van a originar nada positivo, lo que no llega es porque no lo requieres”, comenta.

