¡Así fue el día más feliz de Stephanie Cayo!

Tras una romántica y relajada pedida de mano en el Central Park de Nueva York, a finales del 2015, Stephanie Cayo (29) y Chad Campbell (44) decidieron tomarse con calma los preparativos de su enlace, que se materializó dos años después. “Desde que nos conocimos hubo pensamientos en común, química y magia… Nos conocimos en esta ciudad y allí también me pidió matrimonio en un lugar donde empieza la zona Wild del parque. Sin embargo, Chad y yo nunca soñamos con casarnos. Aún no podemos creer que dos personas tan ariscas al matrimonio hayan terminado teniendo una boda de ensueño”, dice. Lo tuvieron claro desde el principio: si el escenario de la pedida de mano había sido especial y habían recorrido tantos parajes mágicos juntos, el lugar de celebración de la boda no podía ser menos.

Les costó un poco decidirse, pero “Cartagena es una de las ciudades que más nos gustan y también necesitábamos un punto entre Nueva York y Lima, así que fue perfecto”, revela la actriz peruana, quien contó con el apoyo de Victoria Yepes, de My Group Eventos: “Ella se encargó de todo, tuvo toda la energía bonita siempre y toda la paciencia. Hasta tuvimos un cambio de lugar dos días antes y ella lo solucionó rápidamente”, comenta. Para su gran día, la recordada protagonista de El secretario y La hipocondríaca escogió un vestido de estilo romántico de Rosa Clará, de tul de seda natural y encaje. Añadió dos broches de plata envejecida en la parte delantera y trasera para realzar la cintura y dar luz al vestido. “Los aretes fueron una creación mía con ayuda de la casa Española Joyería Suárez”, comenta Stephanie.

El velo, con una bonita caída, era también de Rosa Clará, de tul de seda y con bordados en los lados. Tras la ceremonia religiosa, la novia cambió de vestido por una sexi creación de Alondras Livne ceñida al cuerpo, con escote y falda en encaje, con una flor XL blanca en la cabeza, similar a las de la decoración de la ceremonia. El cambio de traje fue un bonito guiño a su frescura, pues es una mujer de alma libre que adora la comodidad. Desde el primer momento ella supo que no quería llevar zapatos blancos cerrados en su gran día, por eso le encargó a su prima Paola Ford, creadora de la firma LalaLove, que creara unas bellas y cómodas sandalias con glitter, que combinaron a la perfección con ambos trajes.

Como peinado para la ceremonia, Stephanie se decantó por un recogido tipo español muy sencillo, aderezado con un velo y acorde con el maquillaje en tonos nude. Luego soltó su pelo y lo llevó así durante toda la fiesta.



La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría en Cartagena, en pleno centro histórico. El novio y los invitados llegaron a pie a la tradicional iglesia, la novia lucía un velo que cubría su rostro pero permitía apreciar su radiante sonrisa, mientras bajaba del coche y sostenía un ramo de flores de tonos rosados. Los testigos fueron Mario Alberto Cayo, el hermano de ella, y la hermana de Chad, y la madrina fue Ana Sanguineti Bernales, madre de la novia. Fue una misa emotiva, cercana e íntima. “Realmente fue muy mágica la ceremonia. Después de los votos le canté a Chad de sorpresa, y tratar de no llorar mientras interpretaba la tonada fue lo más difícil. Sin embargo, el momento más emotivo para mí fue cuando le puse el anillo”, revela la también cantante. Su hermano fue quien también la entregó al novio, pues Mario Alberto Cayo, su amado padre, falleció hace seis años.

El coctel, la cena y... ¡la fiesta!

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados y sus invitados se trasladaron a un lugar muy especial: Casa María Cartagena, una edificación perfecta para celebrar una boda, construida en 1650. Es una exclusiva propiedad declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la Unesco. El coctel se ofreció en los jardines de la casona y la cena estuvo servida por el restaurante Donjuán, con show de cocina en vivo a cargo del chef Juan Felipe Camacho, creador del lugar. Fueron diferentes estaciones de comida para brindarles una experiencia gastronómica distinta a todos los invitados. Stephanie y Chad escogieron una decoración sencilla y acorde con el lugar: jarrones de diferentes tamaños con flores silvestres en las mesas, cristalería y pequeñas velas blancas.



Y tras una suculenta cena... ¡llegó el baile! Stephanie y Chad escogieron la canción Come fly with me, de Frank Sinatra, para inaugurarlo. Después bailaron salsa. La fiesta fue hasta el amanecer y estuvo amenizada por el grupo de salsa Manhattan, 13 músicos en escena que tocaron versiones salseras de los años 80 y 90, y finalizó con el grupo The Faces, compuesta por un DJ electrónico y un trompetista. ¿Cuál fue el momento más divertido de la fiesta? “Hubo muchos momentos, pero en realidad disfruté cuando mi familia nos presentó el baile que había preparado; fue muy divertido verlos bailar a todos Single Ladies, de Beyoncé. Colombia es como mi segundo hogar, he pasado 8 años aquí, amo este país y no podía casarme en otro lugar”, revela. Frente a la pregunta, ¿planean tener hijos pronto? La actriz responde enfática: “No aún”. Y mucho trabajo viene en camino para la actriz, pues estrena este año dos películas y una serie: “... Y me muero de ganas de hacer cine en Colombia”.

