María Laura Quintero: cazadora de sueños

En su bitácora de logros ya figuraban el ser presentadora, actriz, reina de belleza (Señorita Cesar 2011), modelo y directora de su propia fundación. Sin embargo, María Laura Quintero sigue acumulando éxitos, ahora como youtuber y escritora de proyectos para televisión y cine. En su filosofía de vida no existen las palabras límite ni imposible. La artista nacida en Valledupar basa su vida en la dupla 'amor y pasión', con la que ha cumplido todo lo que se ha propuesto.

Por su amabilidad, sonrisa contagiosa y su buena onda se gana fácilmente el cariño de las personas. Ahora vuelve a seducirnos con su carisma y talento en Mi pareja puede, el nuevo concurso de RCN en el que las parejas tienen que superar divertidas pruebas y acumular puntos para ganar varios premios. En conversación con ALÓ, nos contó detalles sobre este reto.

¿Cómo ha sido la experiencia de volver a presentar?

Espectacular. Primero, porque tengo la fortuna de trabajaral lado de un equipo maravilloso que le ha puesto el alma y el corazón al proyecto. Y segundo, porque me parece fabuloso la idea de entregar premios, sorpresas y llenar a las familias colombianas de alegría.

Tu compañero de set es Ómar Murillo. ¿Qué tal es vivir este nuevo desafío junto a él?

Increíble. Hemos hecho un gran equipo; él siendo del Pacífico, con todo ese sabor de costa, y yo representando a la costa Atlántica. Tenemos muchas cosas en común, además del gusto por el mar. Es todo un personaje, y aunque es su primera vez como conductor, se nota su pasión y deseo por aprender.

Después de explorar la presentación y la actuación, ¿qué faceta prefieres?

No podría escoger. Son dos cosas muy diferentes. Mientras en una soy María Laura y tengo la posibilidad de sensibilizar muchos corazones, con la otra puedo explorar los misterios del ser humano a través de la creación de personajes.

¿Por qué radicarte en Los Ángeles cuando en Colombia ya tenías reconocimiento y credibilidad?

Creo que es necesario continuar estudiando, aprendiendo, y más en esta carrera. Estar allí te abre la mente a un mundo entero de posibilidades. Los Ángeles es una ciudad maravillosa e inspiradora que te invita a luchar y a trabajar por los sueños.

Estando allí descubriste otra faceta...

Desde hace tiempo tenía la idea de hacer una película. Un día tuve la oportunidad de conocer a una persona muy especial, un gran libretista, se la conté para que me ayudara a desarrollarla, pero me dijo: ‘Escríbela tú, lánzate’. Lo hice y ya escribí mi primer corto.

¿Cuándo podremos verlo?

Todavía le falta mucho. Está en postproducción. Es una historia que habla de un reencuentro y del desamor, y queremos presentarla a varios festivales. Paralelo a este, estoy desarrollando una serie y varias cositas que después les contaré.

Hace unos meses reactivaste tu canal de YouTube. ¿Cuál es tu objetivo con esta plataforma?

Hice una investigación de todo lo que pasa en internet y me encontré con una alerta roja de que hay muchos jóvenes que tienen baja autoestima, son víctimas de bullying, no tienen el apoyo de sus padres, y esto me ha impulsado a generar contenidos que además de entretener, tengan un mensaje positivo en sus vidas. Siento que es una labor que como figura pública debo hacer.

Hablando de comentarios malintencionados, ¿cómo te blindas de los que recibes?

Cuando son críticas no constructivas que no aportan nada o que se basan en cosas como el físico, les doy la vuelta para que me llenen de fuerza y me motiven a amarme más.

Estás muy enamorada; ¿cómo va la relación con el también youtuber Sebastián Villalobos?

Bien, súper. Estamos muy felices y tranquilos. Viviendo todo lo bello que nos está pasando. Ambos nos sentimos muy orgullosos del otro e intentamos apoyarnos en todo. Somos un equipo y compartimos el gusto por ver cine, series, comer palomitas de maíz y viajar.