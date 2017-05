“Maluma me miraba con ojos de enamorado”, Mafe Yepes

Conocida por su participación en producciones como ‘Rosario Tijeras’, ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘En los tacones de Eva’, Mafe Yepes aseguró en una entrevista, que cuándo Maluma tenía 18 años, iban al mismo gimnasio y él la miraba con cara de enamorado. “Tenía 18 añitos, divino, y nos veíamos en el gimnasio y me miraba así como con los ojos de enamorado, pero yo lo veía y yo pensaba ‘no, pero es que está muy bebé’. Ni musculitos le habían salido”, añadió la actriz a la emisora mexicana Fórmula Espectacular.

Mafe aseguró que desde ese entonces, en el que ella protagonizaba ‘Rosario tijeras’ y él incursionaba en el universo musical, no se han vuelto a hablar No he vuelto a ver al chico, pues él ahora se mueve en ligas mayores, pero seguramente si me vuelve a ver, diga: "la señora de la que estaba enamorado, la ruca esta sí aguanta". Es una anécdota chistosa” recuerda Mafe.

Pero Mafe vive en las mieles del amor, pues está enamoradísima del actor Jose María Galeano, a quien vemos en la novela ‘La Doña’, interpretando a Braulio Padilla. Llevan cerca de dos años y se conocieron por amigos en común.