María Elisa Camargo: “Soy honesta, soy apasionada”

Una de las cosas asombrosas de las mujeres es la rapidez con las que nos adaptamos a los cambios. No importa lo extraños o nuevos que sean para nosotras al principio, acabamos absorbiéndolos como gotas en una corriente, hasta que la memoria se desvanece y se unen con ese río que fluye continuamente, como el progreso. Por eso, es un poco difícil recordar que hace doce años, cuando María Elisa Camargo debutó en Colombia como concursante de ‘El Factor X’ (2005), el mundo era un lugar diferente y ella también: tenía 19 años y todas las ganas de convertirse en la voz de su generación.

Desde entonces hasta hoy ha pasado de todo en su vida. Exploró su carrera musical y hasta intentó grabar un disco. Coprotagonizó Floricienta, le dio vida a María Alegría en La marca del deseo; viajó a México en donde participó en varias telenovelas como: Verano de amor y Hasta que el dinero nos separe y luego se trasladó a Los Ángeles, para probar suerte en el mercado anglo. Y justo allí, cuando iniciaba su primer pilot season y luego de realizar casi 12 castings y de recibir dos call backs (un filtro más grande después de las pruebas), la contactaron para darle vida a Patricia Teherán en Tarde lo conocí.



La novela que nos tiene en vilo está basada en la historia de la compositora y cantante cartagenera y, obviamente, tiene ficción, pero se ha comprometido retratando, de la manera más fiel, su historia. “Este fue un regalo que me dio la vida. Por años intenté demostrar mi talento y busqué retarme actoralmente. Creo, en cierto modo, que soy una superviviente. Todos nos metemos en lo mismo y podemos salir bien o mal parados. Mi pasión me mantiene viva”, afirma con voz tranquila y pausada.



Recibe la llamada en las playas de Cozumel, viajó para certificarse como buzo avanzada. “Es una dicha estar acá. Mi papá ha sido buzo toda la vida, mis recuerdos de niña eran en la piscina de mi casa en Guayaquil, con un tanque al hombro y aprendiendo a bucear”, dice. “Es una especie de turismo ‘sui géneris’, otra forma de conocer el planeta. Estar sumergida es como volar por el espacio… Es como meditar, estás presente en un universo distinto al tuyo: escuchas tu corazón, tu respiración y admiras tanta belleza, es fabuloso. Es la única forma en la que pongo la mente en blanco y me olvido de todo”, complementa.

Así es ella. Durante nuestra conversación, María Elisa (31) muestra todas las cualidades que la han llevado a liderar el rating. Es peligrosa y angelical al mismo tiempo, rápida, perspicaz y muy divertida. Su comportamiento refinado, junto con su voluptuosidad, y su capacidad interpretativa la llevaron a quedarse con el estelar de la historia del momento. “Ha sido uno de los retos más grandes que he tenido y aunque el proceso fue difícil, lo logré. Mi casting fue muy valorado y me llegó de la nada. Lo envié en formato de video por medio de mi mánager María del Socorro y de verdad que le metí el alma al personaje. Encontrarme con esta mujer fue fabuloso, me cambió la vida”.

