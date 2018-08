“Ser mamá, mi más legítimo escenario” María Clara Rodríguez

Hay algo salvaje, como decía Julia Kristeva, en el acto de parir, algo que enfrenta a la mujer a una verdad que escapa al lenguaje porque el cuerpo entra en una zona incontrolable. Pero la maternidad no es solo naturaleza en un mundo plagado de quejas. Es también la felicidad máxima para muchas, entre ellas María Clara Rodríguez (30), quien ha experimentado la verdadera felicidad gracias al arribo de sus hijos Matilde (2), Luciano y Lorenzo (de 7 meses y en su panza). Su vida parece capturada por tres seres que le cambiaron su alma. Junto a su esposo, Santiago González, se animaron a vivir este camino juntos, pues María Clara asegura que se trata de una etapa agridulce donde la mujer logra conocer sus más bellos sentimientos y sus más oscuras pasiones. No hay reproche en las palabras de la politóloga bogotana, pero sí ese cuestionamiento real que el humor increpa en la piel de una mujer que sabe darle dinamismo y empatía a su epopeya. El Ser mamá también trajo consigo su emprendimiento y su debut como influenciadora, que hoy la posicionan como la número uno del país.

¿Cómo vivencias este mes y medio previo a tener a tus dos bebés en brazos?

Es una mezcla de sentimientos; es difícil describir lo que uno puede llegar a sentir. En este punto es la mezcla mayor de miedo, de angustia, de saber si voy a ser capaz con dos bebés al tiempo... Es demasiado, pero es lo que siempre había anhelado y soñado.

¿Cómo describes esta experiencia de un embarazo múltiple?

Luciano y Lorenzo son un milagro. En mi familia y en la de Santi no hay historial de mellizos. Es un sueño porque toda mi vida, desde que tengo uso de razón, había querido gemelos, y cuando Dios me los mandó entendí que la vida es mágica.

¿Cómo recuerdas esos días tan difíciles en los que estuviste a punto de perder a los bebés?

Cuando recibo la noticia de que estoy embarazada empieza mi calvario porque después de esa buena nueva tan feliz, viene la parte dura de que se vieran dos saquitos gestacionales pero no hubiera bebé en ninguno. Me decían: ‘Hay bebé, pero no embrión. Sí se trata de un embarazo, pero puede que no se desarrolle’. Yo ya tenía como ocho semanas de gestación y me la pasaba en citas cada tercer día, cada cinco, cada ocho días, en donde a veces me decían que sí se iban a salvar, después que no, que podían morirse.

¿Cuánto tiempo duró este sufrimiento?

Fue un lapso como de tres meses. Un día se vieron los embrioncitos, pero no se les sentía el corazón, entonces me dijeron: ‘Puede que esto no vaya para ningún lado’, y en la siguiente cita: ‘Ya uno tiene corazón, pero el otro no, está muy chiquito, no va a vivir'… Nunca en mi vida había orado tanto ni me había apegado tanto a la Virgencita para pedirle que por favor me dejara a mis dos bebés.

¿Cuándo empezó a normalizarse la situación?

La única forma fue pegarme a la oración. En esos tres meses estuve en reposo absoluto en mi cama, no me podía parar porque sangraba todo el día, esto sumado a que tengo una bebé de dos años que exigía todo de mí. Ya en la semana 12 los dos bebés arrancaron milagrosamente. Mi mismo médico me dijo que era increíble, un milagro, y vamos muy bien.

¿Qué te ayudó a salir adelante?

Contagiarme de la fuerza de Santiago, mi esposo, me sacó del hueco en el que estaba cuando casi pierdo a mis mellizos, y el dejarlo todo en manos de Dios. Fue como si me hubiera quitado un peso impresionante, y a la semana todo mejoró y mis bebés se sanaron.

¿Esta vez también estás sorteando tu tema inmunológico como te ocurrió en el embarazo de Matilde?

Sí; tengo un síndrome antifosfolípido, así se llama mi enfermedad inmune que se dispara cuando quedo embarazada. Mis anticuerpos se enloquecen y empiezan a rechazar la placenta, entonces me toca anticoagularme con una inyección diaria para permitir que la placenta esté sana y los bebés puedan alimentarse y crecer.

¿Luego de haber tenido un parto tan complicado con Matilde, sientes algo de miedo con este que se avecina?

Con Mati me dio un acretismo placentario, una condición rarísima, donde la placenta se pega al útero y cuando la van a sacar uno se empieza a desangrar porque la placenta está pegada por vasitos sanguíneos, y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre. En este parto tengo doble riesgo porque son dos placentas, pero gracias a Dios ninguna se adhirió, entonces vivo en exámenes, pero estamos más preparados y confiando en que todo va a estar bien. Dios sabe que tengo una chiquita que me está esperando en la casa y que confiando en Él, allá voy a llegar con Luciano y Lorenzo.

El acompañamiento de Santiago como pareja ha sido clave.

Alguna vez le escuché a monseñor Fabio Suescún decir que los hijos o desunen o unen a una pareja, y para nosotros han sido fortalecimiento. En medio de todas estas pruebas, no existe una persona mejor con la que pudiera estar. No solo aguanta mis hormonas, que han sido por dos en esta oportunidad, sino que se ha empoderado y responsabilizado de Matilde, porque obviamente con este embarazo de alto riesgo no puedo estar mucho tiempo con ella alzada.

Cuando miras hacia atrás, ¿te hubieras imaginado que el ser mamá te cambiaría tanto la vida?

De hecho, todavía me río a veces porque digo: '¿cómo es posible que la vida de uno cambie tanto y para bien?' No ha habido un solo día en el que yo haya dicho 'hoy no fui feliz'. Pero una cosa es la felicidad y otra es el sentirte libre y joven, que era lo que yo buscaba antes, por eso comprobé que la felicidad que deviene de la tranquilidad, de la serenidad, de la madurez es invaluable.

Matilde no traía un pan, sino la panadería bajo el brazo.

Dios me mandó a Matilde cuando volví con Santiago, luego de dos años divorciados, también cuando se acabó mi trabajo en la televisión y estaba un poco desubicada… Entonces llegó Matilde a ubicarme en el mundo. Ella no solo me convirtió en mamá, sino que me dio un proyecto de vida, que es #sermamá, del cual vivo hoy en día y me siento absolutamente orgullosa y con el cual sé que he ayudado a muchas personas.

¿Cómo has logrado convertirte en la influenciadora maternal número uno de Colombia?

La última vez que hicimos la portada con Mati para ALÓ apenas arrancaba con esto y ha sido un trabajo muy chévere y con mucha disciplina. Mis familiares todavía me preguntan que yo en qué trabajo, porque les cuesta un poco entender que lo hago desde mi casa y que vivo de contarle a la gente mis experiencias diarias. Este trabajo requiere mucha disciplina y me costó mucho porque la gente tenía el referente mío como presentadora y no como mamá. Nunca me imaginé qué tan lejos podía llegar, y para eso han sido claves dos personas en mi vida: Santiago, que es el que siempre cree en mí y me aterriza, y Tatiana Zuluaga, que es mi mánager. Falta mucho por trabajar y mucho por hacer, pero hoy en día puedo decir que me siento la persona más bendecida y consentida por Dios.

¿Cuál crees que ha sido ese secreto de éxito?, porque son muchas las que lo intentan.

La gente muchas veces piensa que por ser famoso ya tiene el mundo ganado en muchas cosas, pero yo no me considero famosa. Trabajé en televisión un tiempo, pero hoy en día hago otra cosa. El secreto es ser constante con las publicaciones, con el contenido, estar dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu vida personal y tu historia íntima. Y el segundo aspecto es la autenticidad. Uno no puede fingir ser el tipo de mamá que no es, uno no puede de la nada decir que ahora voy a hablar de moda porque no sé del tema. Se trata de mostrar tu esencia.

¿Qué tipo de madre eres hoy en día?

Soy la mamá real, dedicada a mis bebés, la mamá que quiere ser mejor. En todo este proceso no todo es color de rosa, también he revelado cuáles han sido esos momentos difíciles y cuáles los maravillosos. Ser emprendedor es jugar mucho con la parte emocional. Hay días en los que uno se levanta lleno de ideas y de proyectos y todo sale a la perfección, y hay otros que uno se levanta y se le acabó la idea y el contenido.

También terminaste convirtiéndote en diseñadora con tus camisetas.

Santiago fue el que me lo propuso… Yo le dije: ‘¡Estás loco! ¿A mí quién me va a comprar una camiseta, quién se va a meter la mano al bolsillo? Una cosa es que me den un like o que me comenten, pero otra cosa es que la mamá se vaya a un banco y consigne y compre algo mío?' Las lanzamos y han sido todo un éxito.

Además debutaste como escritora con tu libro...

Cuando estaba embarazada de Matilde quería un libro que me ayudara a transitar todo el camino y fui a buscarlo y nunca encontré algo así. Comencé a recopilar las cosas que me pasaban, lo que me imaginaba y un buen día me senté a escribir y a pintar ese libro que yo soñaba tener en mis manos; más adelante me senté con la editorial Planeta y me lo firmaron de una. Haberlo publicado estando embarazada de Lorenzo y Luciano es maravilloso también.

¿En qué quedaron tus ganas de volver a la televisión?

Dios siempre te quita lo que no te sirve y te pone lo que necesitas. Renegué mucho y hoy es cuando empiezo a entender que cuando te quitan algo es porque se avecina algo mejor. En esa época, cuando no salió lo de Citytv, firmamos lo del libro y al tiempo saqué las camisetas y mi empredimiento se disparó. La televisión me fascina, pero la satisfacción que me ha dado mi trabajo no me la ha dado ningún día de grabación.

¿Cómo visualizas en el futuro tu emprendimiento con #Sermamá?

Lo mágico es que nunca voy a dejar de ser madre. Ahora soy mamá de una niña de 2 años y estoy embarazada. El día de mañana serán adolescentes, jóvenes y luego hombres hechos y derechos... y siempre va a haber un tema para hablar. No me imagino cómo se pondrá esto de emocionante cuando ya tengan 15 años. Entonces, tengo tema para rato. Me veo trabajando en otro libro también y haciendo crecer el canal de YouTube, porque siento que en eso hay mucho por hacer.

Ahora debutas como diseñadora.

Este proyecto lo soñé desde el embarazo de Matilde. Me rehusaba a utilizar ropa de maternidad; fui a buscar en un par de tiendas y no iba conmigo... Es ropa que no solamente te sirve para el embarazo, sino que puedes seguir usándola durante el posparto y en cualquier día de tu vida. Junto con la marca Ilitia creamos unas prendas que pueden vestir a una mamá durante su gestación y les siguen sirviendo después.