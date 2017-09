María Clara Rodríguez y Matilde: Un instante amoroso y placentero

Desde que supo que estaba embarazada se propuso hacerlo, contra todos los pronósticos o comentarios. Hoy, la niña ya tiene año y medio y está en la fase de destete. “Fue un proceso muy duro, al principio doloroso, pero al final ha sido el mayor sacrificio que he hecho. Vea también: Cómo tener la piel de porcelana de María Clara Rodríguez.

Todo el mundo me decía que no iba a poder, pero yo siempre dije: '¡sí; lo voy a lograr!' Todas las mujeres podemos. Ver cómo me mira mientras la alimento y sentir ese vínculo tan fuerte que tenemos es algo mágico”. Lograr una lactancia prolongada le significó a María Clara superar dolorosos obstáculos como grietas en los pezones y tres mastitis, percances que la retaron, pero que también fortalecieron su espíritu maternal: “Fue difícil no tirar la toalla cuando sabes que cada dos horas te está pidiendo comida.

Me ayudaron mucho ingredientes como la sábila, la caléndula, el sulfato de magnesio y cremas como lanolina, Fitostimoline y Traumeel”.

Gracias a su experiencia y a comprobar los beneficios de esta práctica al ver que Matilde es una niña saludable, segura e independiente, además de recuperar su figura muy rápido, la fundadora de la empresa Ser Mamá es una abanderada de la lactancia: “Tienes que intentarlo para que después puedas decir si lo hiciste o no con un argumento y no quedarte con la duda. Aunque sea un día que le des teta a tu bebé, eso ya está sumando a su salud y a su relación”.

