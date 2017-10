Un amor sin condiciones

La vida de la paisa Marcela Aristizábal ha sido un vaivén de alegrías y tristezas. Enviudó del papá de su primer hijo, perdió un embarazo de mellizos y fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su expareja. Sin embargo, a la creadora de la marca Fruto Salvaje, las situaciones difíciles la oxigenan, la fortalecen...Ella tiene el don de ver el lado positivo de las cosas, aún en los momentos inesperados, como cuando la vida la sorprendió con Inti Nawal, su pequeño con síndrome de Down.(Vea también: ¿Qué alimentos le debo dar a mi bebé? ¡Aquí está la respuesta!).

“La maternidad es una época de aprendizaje para crecer, para darnos cuenta de lo humanos que podemos ser y para despertar esa esencia que llevamos dentro. Ser mamá nos despierta la sensibilidad, la inteligencia, la recursividad”. (Vea también: María Clara Rodríguez y Matilde, un instante amoroso y placentero).

Su historia es inspiradora y ‘salvaje’... Marcela es una mujer segura y poderosa: se arrepiente de no haber amamantado a Juan Alexander (15); a Colibrí (2 años y medio) le dio hasta los siete meses, con Inti Nawal (año y medio) no pudo hacerlo por mucho tiempo por cuestiones de salud, y con Alondra Manantial, quien nació hace tres semanas, está concentrada en lograrlo por un tiempo prolongado. (Vea también: La importancia de la leche materna en la vida de tu hijo).

“Se podría pensar que todos fueron momentos distintos, pero no es así. La verdad es que la conexión con cada uno es hermosa. Valoro mucho esos instantes. Por desconocimiento e inmadurez no quise hacerlo con Juan. Hoy me siento orgullosa de haberlo intentado con mis otros hijos y felicito a todas las mamitas que se dan el lujo y la oportunidad. Agradezco mucho el apoyo de mi esposo Jonnathan Calle, ‘el Gitano’, mi gran aliado en este sueño que es ser madre y empresaria”. Vea también: Viña Machado y León ¡Su mejor momento!).

Síguela en Instagram: @marcelaristizabal