"Babosas, feas y resentidas" Así tildó Marbelle a sus 'haters'

Cansada de las críticas y ofensas que recibe a diario de sus detractores, Marbelle, se pronunció con este mensaje.

“Quiero dedicar esta foto a todas las babosas feas y resentidas para decirles que no tengo la culpa de tener una piel maravillosa y agradecida. También para decirles que la flacura me sienta muuuy bien igual que el amor, también para aprovechar y decirles que jamás me he puesto botox en mi cara, jamás. Pero cuando me vea arruinada, fea y maltratada como ustedes las envidiosas, con seguridad es lo primero que haré, pero como tengo tanta suerte les tocará morirse de la envidia en lugar de opinar tanto vayan y adelgacen y pónganse cremita en la llaga de la envidia...".

"...Y para terminar, si me maquillo y le pongo el filtro que se me dé la gana a mis fotos. ¿Algún problema pendejas?. Escribió la cantante y presentadora en la publicación que acompañó con esta selfie de su rostro.

Actualmente la imagen cuenta con más de 82 mil 'Me gusta' y varios comentarios, estos son algunos de ellos.

jimmymenciasHola: @marbelle30 gordita o flaquita siempre has sido de las mujeres más hermosas de este país. Te apoyo, ese mensaje le cae a un porcentaje importante de personas en toda Colombia.

maryipereiraBella: Bella bella, me encanta, porque ella es original, espontánea y es una barraca, así que el que no le gusta que vaya a joder a su vecina como decimos en la costa, sapan que no tienen ni para comprarse una faja.

pattyrpoSe: Parece como que te afectarán los comentarios malos que te hacen yo al contrario contestaría la cantidad de buenos comentarios y dejaría a un lado los negativos…

juana_vale: ¿Y la nariz para cuándo?

