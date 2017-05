Luis Fonsi, el que nos enamora ‘despacito’

Con la complicidad del gran Daddy Yankee, el artista está más pegado que nunca en todas las emisoras del mundo con la canción Despacito. En entrevistas dadas a medios internacionales, el artista aseguró que la maravillosa acogida del tema, tanto en público latino, como en quienes no hablan español es que está hecho para los que aman el reguetón y para los que aman el pop.En una entrevista sincera y amable con nosotros nos habló de lo que piensa de las mujeres colombianas y de cómo se proyectaba desde niño para ser músico. “Me encanta la mujer luchadora. Pienso que una de las cosas más sensuales es ver cómo enfrentan la vida sin temor, son madres, empresarias, esposas y logran éxito en todas esas facetas, mientras que los hombres nos quejamos por cosas insignificantes”, asegura.

via GIPHY



¿Qué piensas de las mujeres colombianas?

No es justo que Colombia se quedara con todas las mujeres hermosas del planeta, no sé qué pasó cuando distribuyeron la belleza en el resto del mundo. Al pensar en este país, solo pienso en belleza. Siento una inmensa admiración por las mujeres, la forma en que enfrentan la vida y le ponen todo el amor a lo que hacen. No es extraño que sean la musa inspiradora de muchos, incluyéndome.



¿Cómo es tu mujer ideal?

Sí. Es segura de sí misma, creo que eso las hace más bellas y llamativas. Y muy auténtica, eso sí que me enamora.



via GIPHY



¿Cómo te conquistan?

Con un buen sentido del humor y mostrándose seguras de sus decisiones y opiniones.

¿Qué querías ser cuando eras niño?

Siempre fui fanático de los deportes. De niño me gustaba el béisbol, era mi segunda pasión después de la música. Jugué hasta que me di cuenta que era muy malo y que no iba para ningún lado. Y entendí que lo hacía mucho mejor con la música, gracias a Dios tomé la decisión correcta. Igual me gustan los deportes, y cuando puedo practico golf y tenis.

via GIPHY

Un libro

Where the red fern grow (Donde crece el helecho rojo) de Wilson Rawls

Mr. Holland’s Opus de Stephen HerekImagine de The BeatlesLa impacienciaLa disciplinaEl pan