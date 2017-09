El regreso de Luciano D'Alessando, un hombre con espíritu evocador

La idea de que el hombre tiene que demostrar su potencia a través de la destreza física, ha cambiado. A las mujeres de hoy en día ya no nos resultan atractivos los que hacen alarde de su potencia. Entonces, el caballero que sí nos gusta se aleja cada vez más de la idea del galán. El seductor está más cerca de la dulzura, es el que adora estar en la casa y brindar frente a la chimenea. El que cocina, quiere a los niños, le gustan los animales, y no le tiene miedo al futuro, por eso es que nos encanta Luciano D’Alessandro (40). Es un hombre que sabe seducir por su intelecto, humor y presencia, se interpela a sí mismo, se hace preguntas con respecto a su vida y existencia, y por eso no se siente vacío, no actúa por inercia.

Él resume esas dos facetas que configuran la masculinidad: la idea del héroe y la del hombre romántico que basa su ideal de conquista en el amor cortés. En tiempos de redes sociales nadie busca acceder al otro por la vía del enamoramiento, pero él sí lo cree y es sensible.

Luciano, quien se robó el corazón de las colombianas con su personaje de Pablo en La ley del corazón, vuelve a la pantalla para compartir con Ximena Córdoba, en la nueva entrega del reality Protagonistas de novela.

¿Cómo has vivido esta nueva faceta como presentador del reality?

Bien, lo importante ha sido meterme en la mecánica. Junto con Ximena cada día nos sentimos más seguros, pero sabemos que es clave la improvisación y lo que pase en el momento, estamos en vivo, sin teleprompter, es una prueba de fuego, pero nos ha encantado.

¿Qué papel juegas como conductor, te piden que asumas algún rol?

Ninguno, porque están viendo a Luciano, no a un personaje. Me he ido amoldando a la estructura, pues debo respetar el formato, es decir, cuando hay que ser serio, lo soy, y cuando hay que hacer preguntas fuertes, también las hago. Creo que vamos bien y esperamos que le guste a la gente. A mi me ha encantado, pues se trata de un programa en el que los concursantes deben ser inteligentes y planear muy bien su estrategia.

En estos días al aire, ¿qué se dice tras bambalinas?

En la edición del 2013, la última que vimos en televisión, eran personajes más estratégicos y en esta oportunidad también vienen afinadísimos o eso pienso yo, porque tienen claro que quieren ganar, y llegaron a crear personajes… Vamos a ver qué pasa sobre la marcha, pero les adelanto que van a ver muchos cambios que pondrán el programa más picoso.

¿Cómo te ha ido haciendo dupla con Ximena Córdoba?

Bien, ella es muy buena onda. Hicimos una prueba hace como un mes y ahí fue donde se decidió todo porque tuvimos una linda química. Ha desarrollado una linda carrera en Estados Unidos y ahora es antagonista en una novela en México. Es una mujer muy preparada, responsable y cuando uno tiene un compañero de rol, tiene que ceder, dejar que brille y viceversa y ella es muy generosa. Hasta ahora ha sido maravilloso y estoy seguro de que nos vamos a seguir divirtiendo.

¿Te ha gustado este nuevo rol?

Es una mezcla de nervios, de ansiedad, de ver cómo me desempeño porque es mi primera vez como presentador, antes solo había conducido el reinado. Acá, todos los días son distintos y será así, durante tres meses, entonces hay que ver cómo fluye, tener un crecimiento y que cada día uno se vea más suelto, más tranquilo. Es la misma adrenalida que he sentido en el teatro, cuando se abre el telón y te lanzas al vacío, eso te pone a prueba segundo a segundo.

¿Qué te ha dicho la gente?

Es un show que genera muchas pasiones, algunos lo odian, otros lo aman. En mis redes hay todo tipo de comentarios y todos son respetables.