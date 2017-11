Lucas Buelvas, de actor novato a galán de telenovela

¿Cómo terminaste metido en el medio artístico?

Era muy joven, tenía 18 años. Mi hermano, Carlos Arturo Buelvas, fue quien me despertó la curiosidad por la actuación. En ese entonces, decidí inscribirme a una escuela de teatro para formarme con las bases necesarias. Mi primer proyecto fue en la serie de televisión Padres e hijos, allí participé en 15 capítulos con un personaje llamado Grafito. Poco a poco empezó a convertirse en una pasión y ahora no me veo desarrollando otra profesión.

¿Cómo han sido estos años de subidas y bajadas?

Ha sido un proceso de conocer y sentir la piel de los personajes que he interpretado, aprender y entender la manera como enfrentan sus problemas. Cada papel tiene diferentes matices, y con cada uno vives un aprendizaje pasito a pasito. Si estuviera en mis manos, a pesar de las caídas y las levantadas, terminaría un proyecto y comenzaría otro al siguiente día… Viviría actuando todos los días.

¿Cuál es el secreto para lograr el éxito?

La actuación es una profesión muy exigente y compleja. Creo mucho en la preparación, en hacer el proceso completo, y eso es lo que marca la diferencia. Para mí, la formación actoral es la referencia de un antes y un después. Hablo de mi caso, en particular. (Vea también: Sebastián Yatra, el romántico del reguetón)

¿Cómo lograste tu personaje en 'La Cacica'?

Gracias a mis raíces costeñas; mi papá fue el referente de inspiración, sus gestos, expresiones y pensamientos. Tuve que trabajar el acento, porque aunque soy de Montería, el dialecto es completamente diferente en Valledupar. Les agradezco infinitamente a los directores, porque me ayudaron a asumir el reto de personificar a alguien mucho mayor que yo.

Háblanos de Fernando Molina, tu papel en esta serie.

Interpreto al primer esposo de Consuelo Araújo Molina, 'la Cacica'. Nandito, como le dicen sus amigos y familiares, es el heredero del hombre más rico de Valledupar. A pesar de tener tierras y negocios en la región decide ser abogado. Es un hombre sencillo y dado a la gente. Fue un personaje y un proyecto que disfruté muchísimo.

¿Qué personaje sueñas interpretar?

Como actor, no podría decir que hay uno específico. La verdad, en eso consiste esta profesión, en poder interpretar y encarnar en diferentes personalidades. Lograr con ellos un propósito y así desarrollarlo como debe ser. Cada personaje será mi papel soñado en ese momento en el que lo viva.

¿En qué te vamos a ver próximamente?

Uno de mis grandes sueños es llegar a la gran pantalla. Respeto el séptimo arte y espero hacer cine. En este momento, estoy concentrado y aprendiendo mucho con Tu voz estéreo. (Vea también: Manuel Turizo: la revolución del pop urbano)