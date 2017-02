Linda Palma, recuperada tras seis meses de incapacidad

Hace 10 años, Linda Palma, cuando entraba a la década de los 20, fue diagnosticada con esclerosis múltiple (galería de imágenes), una enfermedad crónica que afecta la materia blanca del cerebro y de la médula espinal. Hasta hace 6 meses, la presentadora de Yo me llamo, La voz y A otro nivel, había sobrellevado esta dolencia de la que pocos tenían conocimiento, pero una fuerte recaída la obligó a retirarse de la televisión y le dio un giro de 180 grados a su vida.

Linda perdió la movilidad, el habla, la sensibilidad del lado derecho de su cuerpo, sufrió ataques agudos de vértigo y entró en una profunda depresión. “Esto que sucedió fue inesperado para todos, sabíamos que se podía presentar, pero no éramos conscientes de lo fuerte que podía llegar a ser. Pasé por muchas cosas que han sido muy difíciles para mí. Durante varios días no pude levantar la cabeza, hacerlo me hacía vomitar de inmediato. Mi mamá tuvo que bañarme durante dos meses porque no me podía sostener, ni siquiera estando sentada... Fue bastante duro, muy doloroso, muy triste. También padecí nistagmo, que son movimientos involuntarios de los ojos que me impedían enfocar cualquier cosa que miraba, así que prefería no abrir los ojos”.



¿Qué te generó esta recaída? Es algo que no se puede prever. Yo soy muy juiciosa y disciplinada con mis cosas, sin embargo, comía de todo y la alimentación desordenada contribuyó a la crisis. Algunos médicos también concuerdan en que el estrés pudo haber sido el detonante. ¿Qué fue lo más difícil durante esta crisis?Tener que parar, porque estaba acostumbrada a trabajar mucho. No era consciente de que tenía el trabajo como prioridad, y eso estaba mal. Durante este tiempo evalué como están mis prioridades y algo no funcionaba. La desinformación y el tratamiento que le dieron algunos medios de comunicación a lo que me sucedía me ponían muy triste; ver la manera tan irresponsable como manejaron una situación tan delicada como lo es la salud me dolió mucho. Tuve que quitar durante un tiempo las redes sociales de mi celular. ¿Qué pasó por tu cabeza durante este tiempo de incapacidad? Al principio mucho miedo, pánico de quedarme como estuve, miedo de no poder volver a mi vida, a mi cotidianidad, a mis actividades de siempre. Miedo fue lo que más tuve, y la verdad me sorprendí mucho de mí misma, me pasaron cosas muy fuertes y pude salir adelante. No me podía dejar derrumbar. Me aferré mucho a Dios. Tu mayor aprendizaje de todo lo que te sucedió... Organizar qué va primero en mi vida, qué es lo que realmente me da felicidad, tranquilidad y paz. Todo esto me ha hecho dar cuenta de todas las cosas bonitas que hay a mi alrededor. Uno muchas veces pone como prioridad el trabajo y descuida otros aspectos que también son vitales, como la salud, la familia y la gente que me ama... El resto uno lo agradece, pero va y viene. Creo que se puede llegar a tener un equilibrio y llevar una vida tranquila y organizada sin descuidar el trabajo, que también es una bendición. El tema del desapego también fue algo importante. Me di cuenta de que tenía que soltar muchas cosas que yo tenía y que creía que eran “importantes” y “necesarias”.

