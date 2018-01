¿Lina Tejeiro terminó con Andy Rivera?

Sus seguidores están acostumbrados a verlos juntos, sin embargo, la pareja parece haberse distanciado. Muchos se preguntan qué habrá pasado con su noviazgo. En alo.co les compartimos apartes de nuestra entrevista con Lina Tejeiro, protagonista de nuestra actual portada. La actriz nos habló de su relación con el cantante, de su familia y de sus proyectos.

¿Cómo va tu relación con Andy Rivera?

Es una relación como todas, que tiene altibajos y problemas; a veces estamos bien, otras estamos mal... Llevamos cuatro años (cumplimos el 6 de noviembre). Ahorita no estamos en el mejor momento porque las agendas no nos cuadran para poder estar juntos, y eso termina distanciando mucho la relación.

¿Te entristece?

El hecho de no poder estar juntos también genera una distancia; sin embargo, hemos compartido el tiempo que pudimos. Ya lo que vaya a pasar lo voy a contar yo, o él; pero ¿que si nos vamos a casar? No. ¿Vamos a tener hijos? No. ¿Tenemos planes? No. Estamos disfrutando de un noviazgo, y ni él ni yo tenemos afán de absolutamente nada. Él está enfocado en su carrera, en construir su futuro para su familia, para su mamá, para su hija, para él, y yo estoy en lo mío.

¿Cómo proyectas tu futuro?

Me sueño mi matrimonio en la playa, con un vestido de princesa, llegando con unos caballos, dentro de una calabaza encantada (risas)... Soy superromántica. Me imagino casada. Con dos hijos y actuando con Sofía Vergara en Hollywood, ese es mi sueño. Se vale soñar despierto, se vale imaginarse esas cosas.





Después de un año tan exitoso, ¿cómo proyectas el próximo?

Lo veo como un reto muy grande, y me pregunto: ¿ahora qué sigue? Si ya me gané un premio por mi rol como actriz, estuve en un reality, si ya La ley del corazón fue un éxito y viene la segunda temporada, si ya hice mil campañas... Me han salido tantas cosas lindas que me da mucha ansiedad y emoción por lo que viene, pero hoy en día soy de las personas que viven el aquí y el ahora, y seguiré trabajando mucho en mi espiritualidad.

¿Cómo ha sido ese trabajo interior?

Soy muy católica, leo muchos libros de autoayuda y he entendido que es muy importante tener paz emocional. Empezando porque cuando tú tienes anorexia no tienes paz, cuando tienes un problema psicológico no encuentras el equilibrio. Creo que lo que das lo recibes, y si eres un buen ser humano, buenas cosas te van a pasar.

¿Cómo asumes la crisis hoy en día?

Asumo todo siendo consciente de las consecuencias. Utilizo el sentido común, es la ley de la vida. Si es una situación difícil, soy un ser humano: lloro, me duele, pero en mi casa no afecto a nadie. Me desahogo sola. Antes le gritaba a cualquiera, ahora me controlo. Eso se adquiere con el tiempo, se llama madurez.

¿Quiénes son tu polo a tierra?

Mi Tato, que es mi abuelo y vive en Fusagasugá.

¿Cuándo se inician las grabaciones de ‘La ley del Corazón 2’?

Hasta el momento, creo que en febrero. No nos han confirmado nada, pero el contrato ya está firmado.

¿Cómo te preparas para volver a asumir este rol?

Empiezo leyendo muy bien los libretos, recordando el personaje, sus gestos, todo, pero para mí es sencillo, pues Catalina es muy parecida a mí, entonces la tengo clavada en el alma.

Eres muy activa en tus redes sociales... ¿A estas alturas cómo asumes las críticas?

Hay un vínculo muy chévere con la gente, las redes tienen muchos pros y contras, pero lo bonito es la cercanía que uno puede tener con los seguidores que lo quieren a uno. Lo malo son los haters (detractores), el derecho que se toman de opinar, de destruir y de criticar... Antes que figura pública soy un ser humano, y hay cosas que me duelen. Lo que más hago es bloquear perfiles falsos, porque la gente no tiene la valentía para hacerlo de frente.

¿Cómo celebraste la llegada del Año Nuevo?

Todos estuvimos con mi Tato, mi abuelo, pues mi abuela falleció en octubre del año pasado. Además, cumplió 90 años el 3 de diciembre entonces quisimos acompañarlo, después nos fuimos para nuestra tierra, Villavicencio.