Laura Tobón está cumpliendo el sueño de su vida

Punta Cana se acicala y nos concede una tregua en esta semana pasada por agua, luego del huracán Irma. El cielo resplandece azul y nos recibe con una buena mañana. La figura de Laura Tobón aparece en escena, esbelta cual ninfa. Se conoce a la perfección con el fotógrafo Camilo Leal y con nuestra productora Catalina Ramírez, la complicidad y sus tímidos cuchicheos los delatan, son amigos de años.

Vestido de baño strapless aguamarina de PUNTA MAR y aretes plateados con piedras de PAULINA ECHEVERRI JEWELRY

Bellísima, rebelde, viva, sorprendente y con espíritu rock and roll… ¡Una bon vivant! Así es la presentadora y modelo, nuestra protagonista de portada. Está claro que lo suyo es una cuestión de actitud, de talento y de trabajo. Nosotros lo llamaríamos “ángel” y ella añade “pasión”: Tiene esa belleza rotunda de rostro angelical y cuerpo cincelado por el ejercicio y por una dieta estricta y disciplinada, pero también un corazón de oro, por eso la vemos como vocera de varias iniciativas que apoyan a las mujeres sobrevivientes del cáncer de seno. Vea también: 10 cosas que Laura Tobón comprará cuando se case.

PUNTA MAR y aretes con flecos rosados de ACCESORIOS PECH Enterizo blanco deretes con flecos rosados de

¿Qué ha sido lo más bonito de trabajar en este proyecto que apoya a las que padecieron cáncer?

Estoy muy feliz de liderar esta campaña. Ha sido un honor que me llegó al alma. Hace unos años, mi gran amiga Toya Montoya vivió un momento complicado cuando le descubrieron la enfermedad a su hermana Carolina, entonces la acompañé y la apoyé. Finalmente todo salió bien porque Caro resultó siendo muy fuerte, luchadora, y eso es lo que más me conmueve, ver a todas esas mujeres con ganas de salir adelante junto a su familia, sin importar el dolor.

Eres una abanderada de la vida sana. ¿Siempre has sido tan disciplinada?

Siempre, cuando estoy con mis amigas me dicen: “Qué mamera que usted siempre coma tan sano”, pero yo ya me acostumbré, es un estilo de vida. No lo hago porque viva de mi cuerpo, es por salud. Cuando tenía doce años era una niña gordita, introvertida, insegura. Entonces me la montaban horrible en el colegio, me decían: “yegua, lechona, potra”. Cuando aprendí a comer, cambió mi vida completamente.

Vea también: Laura Tobón nos presenta a su nuevo amor.

¡Dale play a nuestro detrás de cámaras!



¿Tu esposo también es tan riguroso?

Es superjuicioso con la alimentación y el deporte. Todas las mañanas se levanta a las cinco a.m. a montar bicicleta y eso también me ayuda muchísimo, pues me contagia. De lunes a sábado evitamos los fritos, las harinas refinadas, los dulces y las frutas, después de las tres de la tarde. De resto, en la mañana, al medio día, en el desayuno y el almuerzo me como una harina integral y muchas verduras. Esto lo he aprendido con los años, me ha costado entenderlo porque era una niña ansiosa y tenía atracones de comida por los nervios.

¿El ejercicio también te ayudó mucho para lograr tu objetivo?

Completamente, me enamoré de él. Entreno tres veces a la semana. Normalmente hago ejercicio cardiovascular, me gusta correr. Después realizo mi rutina de abdominales, para los brazos y nunca hago pesas, solo hago banditas y ya. Vea también: 5 tips para un matrimonio de ensueño by Laura Tobón.

Vestido de baño de LAURA TOBÓN BY MILONGA y aretes dorados de PAULINA ECHEVERRI JEWELRY

Es difícil verte y pensar que algún día te sentiste fea…

Mi mamá me llevaba al psicólogo y fue quien me ayudó a salir de esto. Me daba pena decir que me sentía horrible, me veía al espejo y me daban ganas de llorar y además en el colegio me maltrataban, con los años eso va pasando, pero en ese entonces era muy complicado. Me costó aprender a ser más segura, pero lo logré, hoy me amo y tengo al lado un hombre que me ama de verdad.

Ya casi cumples seis meses de casada. ¿Cómo ha sido este tiempo junto a Álvaro Rodríguez?

Todavía me cuesta saber qué es realmente ser una esposa porque me ha tocado viajar tanto en estos meses, que a veces el pobre Álvaro se siente abandonado y todo (risas), pero me alegra que entienda mi trabajo. Estoy haciendo lo que siempre he soñado y eso es lo que me enamoró de mi esposo, pues me apoya con todo.

Camiseta rosada y cadena, de H&M, aretes dorados de PÁJARO LIMÓN, gafas doradas de THE COOL VIBES.



¿Es ese hombre que te soñaste toda la vida?

Definitivamente lo es. Con él me he conectado espiritual, mental y físicamente, es el hombre de mi vida y llegó cuando estaba muy triste y conocí realmente a un caballero. Adoro su gentileza, su humildad y su nobleza. Se ha esmerado por cumplir todos sus sueños, somos el uno para el otro.

¿Disfrutas estando en casa?

Mucho, pero no soy la mujer que espera al esposo con la comida preparada y con la casa limpia, yo soy como mi mamá: independiente, emprendedora, trato de estar en constante movimiento, pero no soy la típica ama de casa. Cuando tengo un día sin muchas tareas por hacer, me quiero pegar un tiro.

Vea también: Famosos que se gozaron la boda de Laura Tobón

¿Planeas convertirte en madre?

Quieres saber qué respondió Laura Tobón a esta y más preguntas de nuestra entrevista. Compra la revista que ya está en todos los puntos de venta dle país. ¡Seguro te encantará!