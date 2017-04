El regreso triunfal de Laura Acuña

Desde que arriba al estudio donde se tomarán las fotografías, Laura Acuña irradia felicidad, sensualidad y plenitud. Su retorno a la televisión luego de su licencia de maternidad coincide con su estado de felicidad infinita. “Nuestra hija nos tiene muy felices a mí y a mi esposo; tenerla es un sueño hecho realidad”, dice. Da la sensación de que ahora vive con más calma, y cuando sonríe, su rostro se ilumina e irradia tranquilidad. Durante la sesión posa con una naturalidad asombrosa; se siente plena en su nueva piel, en su nuevo rol de mamá: “Ser madre es una experiencia única, indescriptible; el primer hijo es especial porque todo es nuevo, todo es una sorpresa. Helena Kling es una bebé muy buscada: llevaba tres años y medio esperando quedar embarazada y nada que pasaba. Es como si llevara siglos dando vueltas en círculo y por fin pudiera salir del encierro y ver la luz. Esperándola viví muchos fracasos y tristezas y logré entender que el tiempo no es de uno; todo llega cuando tiene que llegar, cuando Dios decida”.

A los 34 años, con su cuerpazo de siempre, su cabello a los hombros, su voz cándida y aterciopelada pero con carácter, su mirada aún más dulce y una sonrisa que no se desdibuja de su rostro, así luce Laura ahora en su nueva faceta maternal. Lo que hoy le da una postura virtuosa, algo similar a lo que pasa con sus firmes convicciones e ideales. Será la vehemencia con la que asume su nueva faceta –o no–, pero direccionarla hacia una conversación más trivial es difícil: de alguna manera u otra, de lo que Laura Acuña Ayala quiere hablar es de esta nueva vida: más humana, más amorosa. Regresa a Muy buenos días, su casa, y su ritmo laboral no para: vive de reunión en reunión, presenta en vivo su programa, también participa en el espacio radial Los Originales, de La FM, y cuando finaliza corre a casa para estar con su hija. “Me ha costado mucho dejarla y regresar a laborar, pero Dios también nos bendice con trabajo y hay que responderle como se debe a ese premio de hacer lo que a uno le gusta, con amor, alegría, agradecimiento y responsabilidad”.



Hablar de 'mamás que trabajan' es una redundancia. Ellas ya laboran aún antes de reincorporarse en sus puestos al concluir su licencia de maternidad. Y más allá del tema económico, gran parte de la nueva generación de mamás laboralmente activas quieren volver a sus puestos porque las divierte hacerlo y no sienten culpa por ello. “Ha sido muy bonito reencontrarme con mis compañeros, y la verdad es que quiero que mi hija se sienta orgullosa de su mamá también por ser independiente y trabajadora; pretendo que eso también sea un ejemplo para ella”.

Muchas mujeres que son madres aseguran que tras tener a sus hijos en brazos son otras. ¿Cómo defines tu nueva vida?

Tenerla fue como prender la luz en una oscuridad inmensa. Dios siempre ha sido muy bueno conmigo, pero ella es el mejor regalo que me pudo dar, ella es la definición de felicidad, armonía, paz y del amor más grande, puro e incondicional del planeta... Ella es el amor infinito que imaginé sentir algún día.

Disfrutaste mucho el embarazo...

Me fascinó estar embarazada, todo fue muy tranquilo, sin contratiempos, una experiencia única.

¿Cómo recuerdas el día del parto?

Lo único que pensaba era que ella estuviera bien, que todo saliera como hecho por las manos de Dios, y así fue.

¿Qué ha sido lo más bonito y lo más difícil de este descubrimiento maternal?

Nada ha sido difícil, todo es lindo, nuevo, aprendemos las dos, nos acompañamos, nos conocemos. Las trasnochadas y las madrugadas ni se sienten porque el amor que se experimenta es más grande que el cansancio o el sueño o el dolor. La verdad ha sido más fácil porque he contado con el apoyo de mi mamá todo el tiempo.

¿Cómo te ha ido con la lactancia?

Antes de tener a Helena me habían dicho que era muy complicada, pero la verdad es que no me pareció una cosa tan dura… Soñaba con darle leche materna de manera exclusiva, pero la bebé siempre quedaba con hambre y tuve que complementarla con leche de fórmula. Ojalá hubiera podido darle más, y confieso que experimenté una culpabilidad terrible, tenía en la cabeza que no había nada que reemplazara este alimento, sentía que le estaba fallando como mamá, pero una experta en lactancia me tranquilizó.

En cuanto a tu vida de pareja, ¿sientes que la bebé los ha unido mucho más a ti y a tu esposo, Rodrigo Kling?

Nos ha unido mucho más. Es un sueño hecho realidad para los dos. Y como familia, la felicidad también es infinita. Helena es la única niña de la familia después de 23 años, así que está rodeada de amor y de cuidados todo el tiempo.

Te vemos con un cuerpazo espectacular y más linda que antes. ¿Cuál es el secreto para recuperarse tan pronto tras el parto?

Voy a ser completamente honesta con esta respuesta porque de todo lo lindo que me ha dado Helena fue el poder desprenderme de tantos pesos innecesarios en la vida, como ese, por ejemplo. Cuando mi hija nació, la última preocupación para mí fue mi cuerpo o el peso o cómo me veía; todo era ella, ¡todo! Claro, el espejo no miente, a los 8 días había perdido 10 kilos de los 17 que subí, pero los otros seguían ahí. Sabía que en algún momento tenía que pararle bolas al tema porque parte de mi trabajo es mi imagen, pero decidí disfrutarme todo, incluyendo esos kilos de más. Cuando pasaron tres meses, retomé mis rutinas porque ya era hora de 'preocuparme por el cuerpo'. Todavía tengo dos kilos de más, más cadera que antes y se nota que no he hecho ejercicio, pero el cuerpo tiene memoria y haber sido juiciosa antes del embarazo ha servido mucho.

¿Qué tipo de dieta seguiste en el embarazo y cuál sigues ahora?

En el embarazo dejé los dulces y comía mucha fruta. No soy la más juiciosa con la dieta, pero no me excedí. Ahora ya retomé la alimentación habitual: verduras, carnes, fruta, y a horas, que es muy importante. En este momento estoy comenzando de cero el ejercicio. Desde los 6 meses de embarazo no hice nada más, así que retomar no es fácil y hay que darle al cuerpo tiempo de empezar otra vez.

Hace unos días publicaste en tus redes sociales que la niña estaba enfermita; ¿cómo sorteaste este momento como madre primeriza?

No es fácil verlos enfermos y menos por culpa de uno. Cuando empecé a trabajar después de tantos meses de estar en mi casa con Helena, regresé el primer día con una gripa tenaz y ella terminó contagiada. La abuelita nos ayuda mucho con todo y con su experiencia me calma, porque a veces uno se vuelve un poco paranoico... Pero hay algo que ni la experiencia, ni el conocimiento, ni nada lo supera, y es el instinto, y ese sí se lo regalan a uno apenas le dicen que va a ser mamá; solo las que lo son entenderán, pero es una vocecita que le va diciendo a uno qué hacer, y no falla.

¿Estás rodeada de muchos ángeles?

Sí. Mi mamá siempre está, y la verdad hay más ángeles de la guarda con nosotros que nos ayudan mucho: Fabiolita, Mayra y Laudith; su pediatra, que es la doctora Yesica Castillo, mi hermano, mi hermana y mi papá, que viven pendientes de nosotros.

¿Qué tipo de madre eres?

No sé... Eso hay que preguntárselo a ella cuando crezca... Por lo pronto, me esfuerzo por ser la mejor. Siento que hay una fortaleza especial cuando uno es mamá. Uno sí siente miedos y es una experiencia nueva, pero trato de manejar el estrés que pueda producir la maternidad con más calma.

¿Si en el futuro tu hija quisiera seguir tus pasos y ser reina, actriz o presentadora, la dejarías?

Yo quiero que ella sea feliz y la apoyaré en lo que la haga feliz siempre.

¿Planeas tener más bebés?

Por ahora estoy concentrada en Helena, que es el centro de atención y nuestro motivo todos los días para todo. Ya Dios dirá... La verdad, no he tenido tiempo de pensarlo mucho, apenas han pasado cuatro meses y estoy retomando mi vida. Ella nació y las prioridades cambiaron, pero tengo claro que quiero darle lo mejor a mi bebé, en todos los sentidos. Dios es el único que tiene la respuesta.