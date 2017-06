Serena Williams se desnuda para mostrar su embarazo

Todos sabemos del talento de la tenista, Serena Williams. Pero para conmoción de muchos, la estadounidense ha revolucionado las redes sociales debido a una serie de fotografías que muestran su nueva faceta (aunque aún falten algunos meses). La oriunda de Michigan decidió posar completamente desnuda para una publicación americana en la que evidenció su adelantado proceso de gestación.



En un principio, Williams no podía creer que esperaba su primer hijo, así que decidió hacerse seis pruebas de embarazo para cerciorarse que estaba en lo cierto. Ahora está dichosa y ansiosa por empezar la maternidad en compañía de Alexis Ohanian, "el amor de su vida", quien la ha acompañado en cada momento de "la mejor etapa de su vida", como según declara la próxima mamita. (Vea también: Serena Williams: "dejaré de jugar cuando esté lista".)



"Me has dado la fuerza que no sabía que tenía. No puedo esperar para conocerte".